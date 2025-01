DJ Scholz am Dienstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Dienstag zum Weltwirtschaftsforum nach Davos reisen und dort eine Rede halten. Das erklärte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner.

Der Kanzler werde um 14.00 Uhr eine Rede beim Treffen von internationalen Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft halten. Außerdem sei ein Gespräch mit internationalen Wirtschaftsvertretern vorgesehen, sagte Büchner.

Bundesfinanzminister Jörg Kukies (SPD) wird ebenfalls am Treffen in der Schweiz teilnehmen und nach Angaben seines Ministeriums am Mittwoch und Donnerstag vor Ort sein. Kukies wird laut Programm am Donnerstag um 9.00 Uhr an einer Diskussionsrunde teilnehmen.

