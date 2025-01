München (ots) -Esther Sedlaczek bleibt bis 2029 Moderatorin der "Sportschau"- die ARD verlängerte den Vertrag mit der 39-Jährigen um weitere vier Jahre."Vor vier Jahren war es genau der richtige Schritt für mich, zur ARD und zur 'Sportschau' zu gehen. Die Arbeit mit den zahlreichen Kolleg:innen in der ARD macht mir wahnsinnig viel Spaß - ich wurde mit offenen Armen empfangen. Umso mehr freut es mich, dass wir uns auf weitere vier Jahre Zusammenarbeit geeinigt haben", so Esther Sedlaczek.Esther Sedlaczek präsentiert seit 2021 u. a. die "Sportschau Fußball-Bundesliga" in der ARD und Live-Übertragungen im Fußball. Außerdem war sie bereits als Moderatorin bei Fußball-Großereignissen, den Olympischen Spielen und bei den European Championships 2022 im Einsatz.ARD-Programmdirektorin Christine Strobl: "Eine so vielseitig einsetzbare und charmante Person wie Esther Sedlaczek steht unserem gesamten Angebot sehr gut zu Gesicht. Ich freue mich deshalb sehr, dass sie neben ihrer Moderationsrolle in der Unterhaltung auch dem ARD-Sport weiterhin erhalten bleibt."ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Esther Sedlaczek ist eine absolute Bereicherung für unsere Übertragungen. Sie ist hoch professionell, fachlich überzeugend, sehr sympathisch, kann spontan auf Unvorhergesehenes reagieren und auch der Humor kommt bei ihr nicht zu kurz. Kurzum: Schön, dass wir sie davon überzeugen konnten, auch weiterhin mit uns zu arbeiten."Pressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5951344