Düsseldorf (ots) -Die Apothekerkammer Nordrhein und Dr. Armin Hoffmann, Präsident der Apothekerkammer Nordrhein und der Bundesapothekerkammer, gratulieren dem neu gewählten Präsidenten der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Thomas Preis, herzlich zu seiner neuen Aufgabe."Mit seiner umfangreichen Erfahrung und seinem langjährigen Engagement wird Thomas Preis eine kraftvolle Stimme für die Interessen der Apothekerschaft sein", erklärte Hoffmann. "Die Apotheke vor Ort steht vor erheblichen Herausforderungen. Eine klare und entschlossene Führung ist daher essenziell. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit ihm die Zukunft unseres Berufsstandes aktiv zu gestalten."Als Vorsitzender des Apothekerverbands Nordrhein e.V. und Präsident der Apothekerkammer Nordrhein arbeiten Preis und Hoffmann seit vielen Jahren erfolgreich auf regionaler Ebene zusammen. "Unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit in Nordrhein hat gezeigt, wie wichtig eine enge Abstimmung ist. Diese Grundlage wird uns auch auf Bundesebene helfen, die Interessen der Apothekerschaft noch wirkungsvoller zu vertreten", betonte Hoffmann.Dank an Gabriele Regina OverwieningGleichzeitig spricht Hoffmann seinen ausdrücklichen Dank an die bisherige ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening aus. "Gabriele Overwiening hat sich mit großem Engagement für die Belange des Berufstandes eingesetzt. Ihre Verdienste und die erzielten Fortschritte verdienen großen Respekt und Anerkennung", so Hoffmann.Dr. Hoffmann gratuliert auch der neu gewählten Vizepräsidentin Dr. Ina Lucas sowie dem wiedergewählten Vorstands-Mitglied Silke Laubscher und drückt seine Vorfreude auf die künftige Zusammenarbeit aus. Dem scheidenden Vizepräsidenten Mathias Arnold wünscht er alles Gute für die Zukunft und dankte ihm für sein langjähriges Engagement.Gemeinsam für die Zukunft der ApothekenAbschließend richtet Dr. Hoffmann den Blick auf die kommenden Aufgaben der ABDA: "Die Sicherung der flächendeckenden Versorgung, die Digitalisierung und die Nachwuchsförderung sind zentrale Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Diese Themen erfordern eine starke, geschlossene Stimme und den Willen zur gemeinsamen Gestaltung. Ich bin überzeugt, dass wir unter der neuen Führung diese Herausforderungen meistern und die Zukunft der Apotheken nachhaltig sichern werden."Über uns: Apothekerkammer NordrheinDie Apothekerkammer Nordrhein (AKNR) ist als Körperschaft des öffentlichen Rechts Trägerin der berufsständischen Selbstverwaltung der Apothekerinnen und Apotheker, die in den Regierungsbezirken Köln und Düsseldorf arbeiten oder leben. Sie vertritt die Interessen der über 12.000 Kammerangehörigen, die in öffentlichen Apotheken, Krankenhäusern, Wissenschaft, Industrie und Verwaltung oder bei der Bundeswehr tätig sind. Die Apotheke vor Ort übernimmt eine hoheitliche Aufgabe: die sichere, vom Heilberuf getragene, wohnortnahe Versorgung der Menschen mit Arznei- und Hilfsmitteln, 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr.Pressekontakt:Jens A. KrömerLeiter Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitApothekerkammer NordrheinPoststr. 440213 DüsseldorfTel: 0211 8388119Fax: 0211 8388299Original-Content von: Apothekerkammer Nordrhein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15266/5951365