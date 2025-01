Hannover (ots) -Die Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) und Beauftragte für Schöpfungsverantwortung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Kristina Kühnbaum-Schmidt, predigt im Gottesdienst der Internationalen Landwirtschaftsmesse "Grüne Woche", die am Freitag (17. Januar 2025) beginnt. Zudem nimmt Kristina Kühnbaum-Schmidt zahlreiche Termine wahr und setzt auf Fachforen Impulse aus christlicher Sicht.Der Radiogottesdienst wird am Sonntag (19. Januar 2025) ab 10:00 Uhr live aus der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Berlin auf rbb Kultur übertragen. Der Gottesdienst steht unter dem Thema "Nahrung sichern, Frieden stiften". Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt hält die Predigt in Dialogform mit Tierwirt Johannes Funke, Mitglied des Brandenburger Landtags. "Welternährung und Frieden hängen zusammen. Kriege säen regelrecht Hunger. Denn in Kriegen werden Felder und Transportwege zerstört, Ernten und Lagerstätten vernichtet", so die Landesbischöfin vorab. "Menschen, die als Soldaten eingezogen werden, fehlen nicht nur ihren Angehörigen, sondern auch bei der Herstellung von Nahrungsmitteln. Krieg ist eine der Hauptursachen von Hungersnöten", so die Leitende Geistliche der Nordkirche.Bereits am Freitag (17. Januar 2025) nimmt Kristina Kühnbaum-Schmidt auf Einladung des Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, am Neujahrsempfang des Deutschen Bauernverbandes teil, trifft dort den Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir, sowie die Landwirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, Werner Schwarz, und Mecklenburg-Vorpommern, Dr. Till Backhaus. Am Sonntag (19. September 2025) nimmt sie auf Einladung des Präsidenten des Bauernverband Schleswig-Holstein, Klaus-Peter Lucht, am Schleswig-Holstein-Abend anlässlich der Grünen Woche teil. Zudem ist ein Treffen mit dem Geschäftsführenden Vorstand des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V. (BÖLW) Peter Röhrig geplant.Am Mittwoch (22. Januar 2025) hält die Beauftragte für Schöpfungsverantwortung des Rates der EKD anlässlich der Eröffnung des Zukunftsforum Ländliche Entwicklung durch die Bundesminister*innen Cem Özdemir und Lisa Paus einen Impulsvortrag auf dem Fachforum "Kirche.kann.Vielfalt" und diskutiert anschließend gemeinsam mit Martin Widiger, Landesjugendpfarrer in der Evangelisch-Lutherischen Kirche Braunschweig, Pfarrer Dr. Björn Corzilius, und Dr. Ulrich Köhler (Fachreferent für öffentliche Förderprogramme) von der Evangelischen Kirche von Westfalen, Petra Panse vom Diakoniewerk Osterburg e.V und Axel Meier, künstlerischer Leiter der Kulturkirche Recknitz, auf dem Podium. Am Nachmittag nimmt Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt am Fachforum "Kinder, Küche, Kirche - das war einmal!" teil, das von der Katholischen Landvolkbewegung Deutschland (KLB) und dem Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB) veranstaltet wird.Hannover, 17. Januar 2025Pressestelle der EKDDiese Pressemitteilung wird von den Pressestellen der EKD und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland zeitgleich verschickt. Mehrfachzusendungen bitten wir zu entschuldigen.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55310/5951357