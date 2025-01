Die meistgehandelten Produkte: Comeback der Luxus-Aktien!

Zum wiederholten Mal hat der DAX® ein neues Allzeithoch erreicht. Heute morgen kletterte der deutsche Leitindex bis über die Marke von 20.883 Punkten. Damit notiert er mehr als 1% höher im Vergleich zum Vortag. Werte aus der Luxus- und Chipbranche sorgen für Optmismus bei den Anlegern. Daher gehören heute auch Long Faktor-Optionsscheine auf LVMH, den französischen Luxusgiganten, zu den meistgehandelten Produkten.

Die Aktie von LVMH legte gestern um 9 Prozent zu. Dieser Kursanstieg war aber nicht auf Meldungen des Unternehmens zurückzuführen, sondern auf die veröffentlichten Quartalszahlen von Richemont. Starke Quartalszahlen des schweizer Luxusgüterkonzerns, die deutlich über den Analystenerwartungen lagen, sorgten für Euphorie in der gesamten Luxus-Branche. Auch LVMH wird bald die Zahlen zum abgelaufenen Quartal offen legen. Im Blickpunkt der Anleger stehen zudem Call-Optionsscheine auf Apple. Für den Tech-Riesen ging es gestern um mehr als 4% nach unten. Schwache iPhone-Verkäufe in China sorgten für Unruhe bei den Anlegern. Der Marktanteil von Apple ist auf Platz drei gesunken, damit befindet sich der US-Konzern hinter Vivo und Huawei. Darüberhinaus verstärkten Zweifel an den Fortschritten im Bereich KI die Unruhe. Auf Monatssicht steht das Papier schon fast 9% im Minus. Zuletzt sind noch Call Knock-Out-Optionsscheine auf Renk stark gefragt. Die Aktie kletterte die vergangenen Tagen ein gutes Stück nach oben, und steht heute im Xetra-Handel schon mehr als 2,5% im Plus. Damit folgt die Aktie Rheinmetall und profitiert von Trumps Forderungen an die Rüstungsindustrie. Neue Aufträge stammen daher in hohem Maße aus dem Rüstungsgeschäft.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD12UD 34,27 20765,93 Punkte 17378,19 Punkte 6,20 Open End DAX® Put HD3CBG 6,60 20799,00 Punkte 21438,91 Punkte 26,88 Open End DAX® Call UG1AWJ 7,09 20765,93 Punkte 20109,69 Punkte 30,68 Open End RENK Group AG Call HD9KS9 7,37 225325 EUR 15,27 EUR 3,07 Open End Deutsche Post AG Call HD7QEE 0,62 35,26 EUR 41,37 EUR 4,35 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.01.2025; 10:05 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Omega Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call HD466L 4,51 689,80 EUR 700,00 EUR 8,03 19.03.2025 DAX® Put HD1GNP 0,30 20853,68 Punkte 16800,00 Punkte -23,02 18.03.2025 Apple Inc. Call HC7L5A 0,74 229445 USD 250,00 USD 10,80 18.06.2025 DAX® Put UG0CYA 1,96 20867,00 Punkte 20000,00 Punkte -26,02 21.03.2025 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Call HD6LE3 4,41 214,98 USD 180,00 USD 3,91 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.01.2025; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Faktor Letzter Bewertungstag LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Long HC3WX4 3,08 690,10 EUR 463,77 EUR 3 Open End Novo-Nordisk AS Long HD7HLF 1,73 82275 USD 55,39 USD 3 Open End MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 5,29 378925 USD 244,74 USD 3 Open End DAX® Short HC5Q5T 0,74 20858,50 Punkte 23606,31 Punkte -7 Open End DAX® Short HD275Q 0,59 20858,50 Punkte 22721,01 Punkte -10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.01.2025; 10:35 Uhr;

