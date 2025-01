Leipzig (ots) -Zur Bundestagswahl am 23. Februar berichtet der MDR im Vorfeld, am Wahltag und nach der Wahl umfassend - sowohl bundespolitisch als auch insbesondere mit landespolitischen Bezügen. Eine Übersicht zu den vielfältigen Programmangeboten sowie den redaktionellen Leitlinien und rechtlichen Grundlagen sind dem MDR-Konzept zur Wahl zu entnehmen; auffindbar ist dies ab sofort auf mdr.de.Florian Meesmann, Redaktionsleiter MDR AKTUELL TV und stellvertretender Chefredakteur: "Die vorgezogene Bundestagswahl ist nicht nur für die Berliner Politik eine Zäsur, sondern bedeutet auch für Menschen in Mitteldeutschland Veränderung. Gerade vor dem Hintergrund der Krisen, Kriege und Unordnung in der Welt ist eine klare, verständliche und ausgewogene Berichterstattung elementar. Wie genau wir solide Informationen für alle zugänglich machen, zeigen wir transparent in unserem Wahlkonzept. So wissen unsere Nutzerinnen und Nutzer, was sie erwartet - und auch, warum wir so berichten, wie wir berichten."Berichterstattung nach Prinzip der abgestuften ChancengleichheitGemäß dem öffentlich-rechtlichen Auftrag und auf Basis der Rundfunkfreiheit sowie der Freiheit der redaktionellen Berichterstattung bietet der MDR den Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen umfassende Informationen rund um die Bundestagswahl 2025. Er stellt dabei eine ausgewogene Abbildung aller politischen Meinungen und Grundsätze sicher. Im Mittelpunkt steht hierfür insbesondere das Prinzip der abgestuften Chancengleichheit. Mit diesem wird eine faire Wahlberichterstattung gewährleistet, für die - anhand transparenter Kriterien -festgelegt ist, in welchem Umfang die Parteien in der MDR-Vorwahlberichterstattung Berücksichtigung finden.Umfassende Informationen in Fernsehen, Radio und OnlineAuch zu dieser Wahl wird der MDR wieder umfangreich und vielfältig berichten. Zum Angebot gehören erneut verschiedene Sondersendungen wie z. B. am 12. Februar, 20.15 Uhr, die Live-Sendung "Fakt ist! Wahlarena" im MDR-Fernsehen. Hier diskutieren sieben Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten sowie Menschen aus der Community von "MDRfragt", dem Meinungsbarometer für Mitteldeutschland, über die wichtigsten Wahlkampfthemen. Dabei kann im Online-Chat auf mdr.de mitgeredet werden, Fragen oder Kommentare fließen direkt in die Sendung ein.Darüber hinaus thematisiert der MDR die Bundestagswahl in zahlreichen Sendungen sowie Beiträgen und lädt zum Mitdiskutieren ein - online, im Fernsehen und im Radio. Weitere Informationen gibt es unter Bundestagswahl 2025: Nachrichten und Hintergründe | MDR.DE (https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/wahlen/bundestagswahl/index.html).Auf mdr.de ist zudem das Wahlkonzept zur Bundestagswahl 2025 abrufbar.Weiterführende und einordnende Informationen zum Wahlkonzept sind unter mdr.de/medien360g auffindbar.Medienkontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5951411