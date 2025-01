ETF Analyse der Woche: iSares Edge MSCI World Momentum Factor

ETF der Woche

iSares Edge MSCI World Momentum Factor ETF

? ISIN: IE00B8FHGS14 - WKN: A1J781 - Ticker: MSCI

Strategie des ETF Fonds

Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) soweit dies möglich ist. Das Engagement erfolgt in einer Untermenge an MSCI World-Aktien, deren Notierungen eine Aufwärtstendenz zeigen. Der Fokus liegt dabei auf der Performance der letzten 6 bis 12 Monate, wobei in der Anlagestrategie unterstellt wird, dass die Kurssteigerungen in der Zukunft anhalten werden.

Der Fonds setzt dabei Optimierungstechniken ein, um eine vergleichbare Rendite wie der Parent-Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder andere Wertpapiere gehören, die ein vergleichbare Wertentwicklung haben, wie dies bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz bestimmter derivativer Finanzinstrumente (FD) gehört zu der Anlagestrategie.

Das Anlageziel des Fonds ist, die Nachbildung eines Index abzubilden, der aus einer Untermenge an MSCI World-Aktien besteht, deren Preis eine Aufwärtstendenz zeigt. Der Parent-Index soll eine Darstellung der Aktienmärkte in entwickelten Ländern bieten.

ETF Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Der Fonds ist bis Ende 2021 moderat angestiegen, hat dann aber etwas Substanz verloren. Es ging im Zuge der Abgaben zurück in den Bereich der 54 - 48 EUR. In dieser Box ging es bis Ende 2023 seitwärts weiter, ohne dass es zu größeren Ausbrüchen gekommen ist. Der Fonds konnte bis Juli 2024 deutlich zulegen. Die Rücksetzer, die sich bis dahin eingestellt haben, wurde direkt wieder zurückgekauft. Der scharfe Rücksetzer im August, der sich erst knapp über der 60 EUR-Marke stabilisieren konnte, wurde nachfolgend direkt wieder zurückgekauft. Es ging im Zuge der Erholung zunächst an die 70 EUR-Marke und nachfolgend dann bis Anfang 2025 an die 79 EUR-Marke.

Im Chart ist erkennbar, dass sich der Fonds nach dem Rücksetzer unter die SMA20 (aktuell bei 75,07 EUR) und unter die SMA50 (aktuell bei 71,19 EUR) im Bereich dieser beiden Linien seitwärts geschoben hat. Diese beiden Durchschnittslinien hatten immer ihre Anziehungskraft gehabt - gestützt hat im März 2023 auch die SMA200 (aktuell bei 57,82 EUR). Das Papier konnte sich 2024 wieder über beide Durchschnittslinie schieben und etablieren. Im Zuge des Rücksetzers wurde die SMA20 im Juli aufgegeben; der Rücksetzer konnte sich im Dunstkreis der SMA50 stabilisieren und erholen. Von hier aus ging es dann, mit einigen Versuchen, wieder über die SMA20, über die sich der Fonds jetzt etabliert hat.

Damit kann das Wochenchart als bullisch interpretiert werden. Solange der Fonds über der SMA20 notiert, könnte es weiter aufwärts gehen. Die Aufwärtsimpulse könnten dabei nur einen moderaten Charakter haben, wie sich dies in den letzten Handelsmonaten auch dargestellt hat. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 84,50/86,00 EUR bzw. übergeordnet der Bereich bei 98 - 101 EUR sein...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.