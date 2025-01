Das CQM205 5G-NR Sub-6 IoT-Modul setzt neue Maßstäbe bei Datenraten und Carrier-Aggregation und ist somit die ideale Wahl für IoT-Lösungen mit hoher Bandbreite in den Bereichen Industrie 4.0, Smart Cities und darüber hinaus

SAN JOSE, Kalifornien, Jan. 17, 2025, ein führender Innovator im Bereich IoT-Lösungen, freut sich, die Markteinführung seines neuen Flaggschiffs, des 5G-NR Sub-6 CQM205 Cellular IoT Module, bekannt zu geben, das erstmals nach der Teilnahme von Cavli an der Consumer Electronics Showcase 2025, die vom 7. bis 11. Januar stattfand, präsentiert wurde. Diese Markteinführung ist ein Meilenstein auf dem Weg von Cavli, die IoT-Konnektivität zu revolutionieren und OEMs eine vielseitige Lösung zu bieten, die modernste Technologie mit globaler Kompatibilität verbindet.

Das CQM205 wurde für erstklassige 5G-NR-Sub-6-Leistung gemäß den 3GPP Release 17-Standards entwickelt und misst 45 x 52 mm*. Es unterstützt Download-Geschwindigkeiten von bis zu 3,7 Gbit/s und Upload-Geschwindigkeiten von 2,5 Gbit/s und erfüllt damit die Anforderungen der datenintensivsten IoT-Anwendungen. Das CQM205 ist mit dem Qualcomm SDX75 Basisband-Chipsatz ausgestattet und nutzt fortschrittliche Hardware wie den Arm Cortex A55 Quad-Core-Prozessor und die Qualcomm Hexagon DSP-Prozessoren, die eine beispiellose Verarbeitungsleistung für Edge-Anwendungen bieten.

Mit Unterstützung für 4x Carrier Aggregation (4CA) und einer Bandbreite von 300 MHz eliminiert das CQM205 Verbindungsengpässe und ermöglicht eine robuste Datenübertragung in Umgebungen mit hohem Datenaufkommen. Das Modul ist im LGA-Formfaktor erhältlich und eignet sich dank eSIM-Fähigkeit, Unterstützung mehrerer Konstellationen und Dualband-GNSS (L1+L5) für den weltweiten Einsatz. Damit ist es ideal für Tracking, Monitoring und Echtzeit-Datenanalyse.

Eines der herausragenden Merkmale des CQM205 ist seine 4x Carrier Aggregation (4CA)-Fähigkeit, die für OEMs, die bandbreitenintensive IoT-Lösungen entwickeln, bahnbrechend ist. Durch die Aggregation mehrerer Trägerfrequenzen maximiert das Modul das verfügbare Funkspektrum und sorgt so für höhere Datenraten und verbesserte Netzwerkeffizienz. Dies gewährleistet eine nahtlose Konnektivität auch in Gebieten mit Netzüberlastung und verbessert die Leistung für Anwendungen, die eine extrem niedrige Latenz erfordern, wie intelligente Überwachungssysteme, industrielle Automatisierung in Echtzeit und autonome Fahrzeuge.

Der CQM205 eignet sich für eine Vielzahl von Branchen und bietet transformative Lösungen für IoT-Anwendungen. In der Industrie 4.0 ermöglichen der hohe Durchsatz und die fortschrittlichen Verarbeitungsfunktionen des Moduls die Echtzeitüberwachung und vorausschauende Wartung in Industriebereichen mit einer Vielzahl von Maschinen, die große Datenmengen erzeugen. Dies ermöglicht es Herstellern, die Betriebskosten zu optimieren und Ausfallzeiten zu minimieren, indem sie industrielle Gateways/Router einsetzen, die mit dem Modul betrieben werden. Für Smart Cities unterstützt das CQM205 intelligente Infrastrukturen wie intelligente Überwachungslösungen und öffentliche Sicherheitssysteme und sorgt so für effizientere und reaktionsschnellere städtische Umgebungen. In der Logistik und im Transportwesen ermöglichen die GNSS-Fähigkeiten und die robuste Konnektivität des Moduls eine präzise Verfolgung in Echtzeit, wodurch die betriebliche Effizienz verbessert und die Sicherheit hochwertiger Güter gewährleistet wird.

Die Hubble-Integration des CQM205 erweitert seine Fähigkeiten durch die Einführung von Ferndiagnose, Überwachung und Fehlerbehebung des Moduls zusammen mit dem Hubble-Applet-Dienst, einer erweiterten Komponente der Cavli Hubble IoT-Konnektivitäts- und Modem-Verwaltungsplattform . Diese Funktion macht physische Eingriffe überflüssig und vereinfacht so die Erweiterung von IoT-Lösungen. Durch strategische Allianzen mit Betreibern auf der ganzen Welt hat Cavli eine beachtliche Präsenz aufgebaut und bietet unvergleichliche Konnektivitätslösungen, die neue Maßstäbe für Servicequalität und Kosteneffizienz setzen.

John Mathew, CEO und Chief Technology Architect von Cavli Wireless, kommentiert: "Die Einführung des CQM205 ist ein bedeutender Fortschritt für unser Unternehmen und die IoT-Branche, da immer mehr IoT-fähige Anwendungen Konnektivitätsmodems benötigen, die extrem niedrige Latenzzeiten und hohen Durchsatz bieten. Das CQM205 ist das Ergebnis der konsequenten Bemühungen unseres Teams, eine Konnektivitätstechnologie zu entwickeln, die den realen Anforderungen der IoT-Landschaft gerecht wird. Mit seinen 5G-basierten Hochgeschwindigkeitsfunktionen, seiner robusten Rechenleistung und seiner globalen Einsatzfähigkeit ermöglicht das CQM205 OEMs die Entwicklung innovativer Lösungen, die die Möglichkeiten der vernetzten Welt neu definieren."

Durch die Kombination fortschrittlicher Funktionen mit nahtloser globaler Konnektivität setzt Cavli weiterhin neue Maßstäbe für Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Innovation im zellularen IoT. Angesichts der Weiterentwicklung der IoT-Landschaft ist das CQM205 ein Beleg für die Vision von Cavli, nachhaltige Konnektivitätslösungen zu ermöglichen, die Branchen stärken und den technologischen Fortschritt vorantreiben. Kontaktieren Sie unsere Lösungsspezialisten , um zu erfahren, wie CQM205 Ihr nächstes Projekt noch besser machen kann. Mit Cavli auf dem Weg zu zuverlässiger und effizienter Konnektivität.

Über Cavli Wireless

Cavli Wireless ist ein Hersteller von IoT-Mobilfunkmodulen, der IoT-Konnektivität und Datenmanagement auf einer einzigen Plattform vereint. Cavli entwickelt und produziert intelligente IoT-Mobilfunkmodule in Industriequalität, die die Zuverlässigkeit von Geräten verbessern und Entwicklungsprozesse für verschiedene Anwendungen beschleunigen. Die intelligenten Mobilfunkmodule von Cavli sind mit einer integrierten eSIM-Funktionalität mit weltweiter Mobilfunkkonnektivität ausgestattet, die den Nutzern erschwingliche globale Datentarife, eine vereinfachte Geräteverwaltung und eine zentralisierte Abonnementverwaltung über die proprietäre cloudbasierte Plattform Cavli Hubble bietet.

Über CES

Die CES Las Vegas ist die weltweit führende Fachmesse für Unterhaltungselektronik, die Innovatoren, Vordenker und globale Unternehmen zusammenbringt, um die neuesten Entwicklungen vorzustellen, die unsere Zukunft prägen werden. Die Veranstaltung findet vom 7. bis 10. Januar statt und präsentiert bahnbrechende Innovationen in den Bereichen künstliche Intelligenz, IoT, Smart Cities, Automobiltechnologie und vieles mehr. Die Besucher erwartet ein hochkarätiges Programm mit Keynote-Speakern, interaktiven Ausstellungen und Networking-Möglichkeiten.

KONTAKT:

Abhinand Dinesh, Sr. Associate - Corporate Marketing

Cavli Wireless

abhinand.dinesh@cavliwireless.com

+91-9605750306

https://www.cavliwireless.com/

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/339ae5e7-62ea-4421-ba9a-7406b320e8ea