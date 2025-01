NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VORGESEHEN

Saguenay, Quebec - 17. Januar 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. ("First Phosphate" oder das "Unternehmen") (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen auf SEDAR+ seinen Fachbericht zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung ("PEA") des Phosphatprojekts Bégin-Lamarche (das "Konzessionsgebiet" oder "Projekt") eingereicht hat. Das Projekt liegt 75 km nordwestlich von Saguenay in der kanadischen Provinz Quebec.

Die PEA liefert ein potenziell tragfähiges Argument für eine Erschließung des Konzessionsgebiets im Tagebau zur primären Produktion eines Phosphatkonzentrats und zur sekundären Gewinnung eines Magnetitkonzentrats.

Hier die wichtigsten Eckdaten der PEA (sofern nicht anders angegeben, sind alle Dollarbeträge in kanadischem Dollar, basierend auf einer 100%igen Projektbeteiligung, ausgewiesen):

- Das Projekt würde pro Jahr im Schnitt 900.000 Tonnen aufbereitetes Phosphatkonzentrat mit einem P2O5-Gehalt von 40 % und 380.000 Tonnen Magnetit mit einem Fe2O3-Gehalt von 92 % über eine Minenlebensdauer von 23 Jahren abwerfen.

- Für das Projekt errechnet sich ein interner Zinsfuß (IRR) von 37,1 % vor Steuern und ein Kapitalwert (NPV) von 2,100 Mrd. $ vor Steuern mit einem Abzinsungssatz von 8 % bei einem ungefähren durchschnittlichen Phosphatpreis über drei Jahre plus Aufschlag für die Reinheit sowie einer potenziell sicheren Versorgungsquelle sowie einem durchschnittlichen Magnetitpreis über zwei Jahre plus Aufschlag für die Reinheit.

- Daraus ergibt sich für das Projekt ein interner Zinsfuß (IRR) von 33,0 % nach Steuern und ein Kapitalwert (NPV) von 1,590 Mrd. $ nach Steuern mit einem Abzinsungssatz von 8 %.

- Das Projekt würde in den drei ersten Jahren einen Cashflow nach Steuern von 700 Mio. $ generieren, was einer Amortisationsdauer von 2,9 Jahren ab Produktionsbeginn entspricht. Der Cashflow vor Steuern in den drei ersten Jahren beläuft sich auf 783 Mio. $ bei einer Amortisationsdauer von 2,6 Jahren.

- Zu den Vorteilen des Projekts zählen die Zufahrt über eine angrenzende asphaltierte Provinzstraße, die nahgelegene Stromversorgungsleitung und der ganzjährig zugängliche Tiefseehafen von Saguenay in rund 85 km Entfernung. Der anfängliche Investitionsaufwand für das Projekt wird auf 675 Mio. $ geschätzt.

- Die PEA verwendet in ihren Berechnungen angezeigte und vermutete Mineralressourcen.

- Für das Projekt wurden keine ausstehenden Lizenzgebühren (Royalties) oder Finanzierungsströme registriert.

- 3D-Lagerstättenmodell: https://firstphosphate.com/BeginLamarche3D

- Eine Kopie der PEA ist auf der Webseite des Unternehmens unter https://firstphosphate.com/projects/begin-lamarche abrufbar.

Laut Angaben von P&E Mining Consultants Inc. erfüllt die PEA sämtliche in der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects definierten Anforderungen. Bei dieser PEA handelt es sich um eine vorläufige Bewertung, in der auch vermutete Mineralressourcen enthalten sind, welche aus geologischer Sicht zu spekulativ sind, um als wirtschaftlich rentable Mineralreserven eingestuft werden zu können. Es gibt keine Gewähr, dass die Werte der PEA auch tatsächlich erzielt werden. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Verwertbarkeit ist daher nicht gesichert. Es kann nicht garantiert werden, dass First Phosphate die erforderlichen behördlichen oder sonstigen Bewilligungen bzw. Genehmigungen erhält, damit das Projekt in einen Produktionsbetrieb überführt werden kann. Das Gültigkeitsdatum der PEA ist der 4. Dezember 2024, jenes des Fachberichts der 17. Januar 2025.

Die detaillierten Ergebnisse der PEA wurden bereits in der Pressemeldung des Unternehmens vom 4. Dezember 2024 veröffentlicht; im Fachbericht der PEA sind keine Abweichungen von diesen Ergebnissen ersichtlich.

Der Fachbericht zur PEA mit dem Titel "Preliminary Economic Assessment of the Bégin-Lamarche Phosphate Property, Saguenay-Lac-Saint-Jean Region, Northern Que?bec" ist auf SEDAR+ (http://www.sedarplus.ca/) sowie auf der Webseite des Unternehmens unter www.FirstPhosphate.com nachzulesen.

Die PEA wurde unter der Aufsicht von P&E Mining Consultants Inc. mit Beteiligung von BBA Inc. erstellt.

Qualifizierte Sachverständige

Die qualifizierten Sachverständigen, die für den technischen PEA-Bericht verantwortlich sind, sind folgende:

- Andrew Bradfield, P.Eng. (P&E Mining Consultants Inc.),

- Eugene Puritch, P.Eng., FEC, CET (P&E Mining Consultants Inc.),

- Antoine Yassa, P.Geo. (P&E Mining Consultants Inc.),

- D. Grant Feasby, P.Eng. (P&E Mining Consultants Inc.)

- John Henning, Ph.D, P.Eng. (BBA Inc.),

- Hugo Latulippe, P.Eng. (BBA Inc.),

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Gilles Laverdière, P.Geo, Chefgeologe von First Phosphate, und Eugene Puritch, P.Eng., FEC, CET, President von P&E Mining Consultants Inc. geprüft, die beide qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure of Mineral Projects ("NI 43-101") sind. Herr Puritch ist von First Phosphate unabhängig.

Restricted Share Units ("RSUs")

Das Unternehmen hat einem seiner Berater überdies 70.000 RSUs des Unternehmens ("RSUs") gewährt. Die RSUs werden am 28. Februar 2025 unverfallbar.

Über P&E Mining Consultants Inc.

P&E wurde im Jahr 2004 gegründet und bietet geologische und bergbautechnische Beratungsberichte, technische Berichte über Mineralressourcenschätzungen, vorläufige wirtschaftliche Bewertungen sowie vorläufige Machbarkeitsstudien. P&E ist mit großen, in Toronto ansässigen Beratungsunternehmen verbunden, um Machbarkeitsstudien im Rahmen von Joint Ventures durchzuführen.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Reinigung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat-("LFP")-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate hat sich verpflichtet, mit hohem Reinheitsgrad, auf verantwortungsvolle Art und Weise und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer beständigen und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate ist der Besitzer und Entwickler des Konzessionsgebiets Bégin-Lamarche in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec, das aus seltenem Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein besteht, das im Allgemeinen hochreines Phosphatmaterial ohne störende Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Bennett Kurtz

Chief Financial Officer

mailto:bennett@firstphosphate.com

Tel: +1 (416) 200-0657

Investor Relations: investor@firstphosphate.com

Media Relations: media@firstphosphate.com

Webseite: www.FirstPhosphate.com

Folgen Sie First Phosphate:

Twitter: https://twitter.com/FirstPhosphate

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/first-phosphate

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. In einigen Fällen, aber nicht unbedingt in allen, können zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "zielt ab", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "eine Gelegenheit besteht", "ist positioniert", "schätzt" identifiziert werden, "beabsichtigt", "geht davon aus", "erwartet" oder "geht nicht davon aus" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "werden" oder "werden ergriffen", "eintreten" oder "erreicht werden" und andere ähnliche Ausdrücke. Darüber hinaus sind Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu gehören unter anderem: die geplanten Explorations- und Produktionsaktivitäten des Unternehmens; die Konzessionsgebiete und die Zusammensetzung des gewonnenen Phosphats; die Pläne des Unternehmens für eine vertikale Integration in die nordamerikanischen Lieferketten; die Berechnung der Mineralressourcen des Projekts und die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Gewinnung von Mineralien aus dem Projekt; das prognostizierte jährliche Produktionsprofil aus dem operativen Betrieb; die Betriebskosten während der Lebensdauer der Mine; der Durchsatz der Verarbeitungsanlage und die durchschnittlichen Gehalte; die prognostizierte Wirtschaftlichkeit des Projekts, einschließlich Gesamtumsatz, Prämien, Gewinnspannen, Steuern, durchschnittliche Jahresproduktion; der Nettogegenwartswert des Projekts; der interne Zinsfuß des Projekts; die Amortisationsdauer des Projekts, der durchschnittliche jährliche freie Cashflow, die Stückkosten während der Lebensdauer der Mine, die prognostizierte Lebensdauer der Mine, das gesamte Anfangskapital und die laufenden Kapitalkosten; und das Projektdesign, einschließlich des Standorts der Abraumbewirtschaftungsanlage, der Verarbeitungsanlage, des Infrastrukturbereichs, der Haldenbereiche, der Sanierungspläne und der vorgeschlagenen Abbau- und Transportpläne.

Diese Aussagen und andere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen und vernünftig hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Sie beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf die verschiedenen Annahmen, die hierin und in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens dargelegt sind, einschließlich des Kurzprospekts vom 5. Juni 2024, sowie: dass es keine wesentlichen Störungen gibt, die die Aktivitäten des Unternehmens beeinträchtigen, oder dass es nicht möglich ist, auf die erforderlichen Projektinputs zuzugreifen; dass die Genehmigungen und die Erschließung des Projekts den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; dass die aktuellen Mineralressourcenschätzungen des Unternehmens und die Ergebnisse der metallurgischen Tests korrekt sind; bestimmte Preisannahmen für P2O5 und Fe2O3; dass die Inflation und die Preise für die Projektinputs in etwa den erwarteten Niveaus entsprechen; und dass die Beziehungen des Unternehmens zur Pekuakamiulnuatsh Takuhikan First Nation und anderen indigenen Parteien den Erwartungen des Unternehmens entsprechen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Es kann nicht garantiert werden, dass eine Chance erfolgreich ist, wirtschaftlich tragfähig ist, rechtzeitig oder im Rahmen des Budgets abgeschlossen wird oder dem Unternehmen nennenswerte Einnahmen, Einsparungen bzw. Gewinne einbringt. Darüber hinaus werden dem Unternehmen bei der Verfolgung einer bestimmten Chance Kosten entstehen, die erheblich sein können. Diese Faktoren und Annahmen stellen keine vollständige Auflistung der Faktoren und Annahmen dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und sollten, obwohl sie sorgfältig geprüft werden sollten, in Verbindung mit den Risikofaktoren betrachtet werden, die in den anderen Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen und amerikanischen Wertpapierbehörden eingereicht wurden, einschließlich und ohne Einschränkung des Abschnitts "Risk Factors" der Lagebericht (Management Discussion & Analysis) des Unternehmens vom 23. Oktober 2024 und des Jahresberichts auf Formblatt 20-F vom 8. Juli 2024, die auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen oder Angaben angegebenen unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung können auch einen "Finanzausblick" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Ein Finanzausblick beinhaltet Aussagen über die voraussichtliche finanzielle Leistung, die Finanzlage oder den Cashflow des Unternehmens und basiert auf und unterliegt den in dieser Pressemitteilung angeführten Annahmen über zukünftige wirtschaftliche Bedingungen und Handlungsweisen sowie den Risikofaktoren in Bezug auf einen solchen Finanzausblick. Diese Annahmen basieren auf der Einschätzung des Managements zu den derzeit verfügbaren relevanten Informationen, und jeder in dieser Pressemitteilung enthaltene Finanzausblick soll dem Leser helfen, die aktuellen Erwartungen und Pläne des Unternehmens für die Zukunft zu verstehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Finanzprognosen unter Umständen nicht für andere Zwecke oder unter anderen Umständen geeignet sind und dass die oben beschriebenen Risikofaktoren oder andere Faktoren dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Finanzprognosen abweichen. Die tatsächlichen Ergebnisse des operativen Betriebs des Unternehmens werden wahrscheinlich von den in den Finanzprognosen genannten Beträgen abweichen, und diese Abweichungen können erheblich sein.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78121Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78121&tr=1



