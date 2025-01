London (www.anleihencheck.de) - Die US-Staatsanleiherenditen sanken in der vergangenen Woche, nachdem der Verbraucherpreisindex einen leichten Rückgang der Kerninflationsrate auf 3,2 Prozent im Dezember zeigte, so Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management.Allerdings habe sich der Wert in den vergangenen sechs Monaten weitgehend stabil um dieses Niveau herumbewegt. Nach Ansicht von RBC BlueBay Asset Management sei ein erneuter Abwärtstrend bei der Inflation nötig, damit die US-Notenbank Federal Reserve (FED) in den kommenden Monaten ihren geldpolitischen Lockerungskurs wieder aufnehme. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...