Bonn (ots) -Noch nicht offiziell im Amt, sorgt Donald Trump für Aufsehen auf der weltpolitischen Bühne: Der designierte US-Präsident stellt sich als Schlüsselfigur der Nahost-Diplomatie dar und provoziert gleichzeitig mit Forderungen nach einer US-Kontrolle über Grönland, den Panama-Kanal und Kanada. Europa blickt mit Sorge auf ein Ende der US-Unterstützung für die Ukraine, die Zukunft der NATO sowie die Gefahr neuer Handelskonflikte, die durch Trumps aggressive Zollpolitik und "America First"-Strategie ausgelöst werden könnten.Einen Tag vor seiner Amtseinführung als US-Präsident beschäftigt sich der "internationale frühschoppen" mit den Veränderungen, die Trumps Rückkehr ins Weiße Haus mit sich bringen könnte: Wie ernst sind seine geopolitischen Drohungen zu nehmen? Was bringt Trumps außenpolitischer Kurs für die Ukraine, die NATO und die Sicherheit Europas mit sich? Welche Folgen haben die angekündigten Zölle für die Weltwirtschaft? Und wie muss Brüssel auf Umbrüche in den transatlantischen Beziehungen reagieren?Eva Lindenau diskutiert mit:- Sudha David-Wilp, German Marshall Fund of the United States- Thomas Gutschker, Brüssel-Korrespondent der FAZ- Felix Lee, Süddeutsche Zeitung Dossier- Rosalia Romaniec, Deutsche Welle