Wien (www.fondscheck.de) - ETFs sammeln weltweit Rekordvermögen ein - ETF-NewsDas Geschäft mit börsengehandelten Fonds boomt, so die Experten von "FONDS professionell".Die Branche verzeichne global ein so hohes Neugeldaufkommen wie noch nie. Das in ETFs verwaltete Vermögen erreiche einen Höchststand. Auch in Europa würden Anleger immer mehr Mittel in das Segment stecken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...