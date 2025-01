Mainz (ots) -Woche 4/25Mo., 20.1.17.15 ZDF spezialDonald Trump zurück an der Macht - Amtseinführung in WashingtonBitte Ergänzung beachten:(Zweikanalton: Deutsch / Englisch)Do., 23.1.Bitte geänderten Programmablauf ab 9.05 Uhr beachten:9.05 Volle Kanne - Service täglich10.15 Notruf Hafenkante (VPS 10.30)11.00 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz (HD/UT)Gedenkstunde in BerlinKommentator: Andreas Klinner12.15 heute (VPS 12.00)12.25 ARD-Mittagsmagazin (VPS 12.10)(Weiterer Ablauf ab 14.00 Uhr wie vorgesehen."SOKO Wismar: Blinder Zeuge" entfällt.)Woche 5/25Mi., 29.1.Bitte neuen Ausdruck beachten:1.00 The New Global Game (HD/UT)Die digitale GlobalisierungFilm von Kersten SchüßlerKamera: Ulf Behrens, Peter Kreysler, Jackson NdooleDeutschland 2025(Bitte auch für die Wiederholung um 4.00 Uhr beachten.)Woche 9/25Sa., 22.2.Bitte neuen Ausdruck beachten:17.35 plan b: Energiewende zu Hause (HD/UT)Günstiger Strom für MieterFilm von Jasmin Cilesiz LinhartDeutschland 2025(Bitte auch für die Wiederholung am Mi., 26.2.2025, 4.30 Uhr beachten.)Mi., 26.2.Bitte Programmänderung beachten:20.15 Marie Brand und die falsche Wahrheit (VPS 20.14/HD/AD/UT)Marie Brand Mariele MillowitschJürgen Simmel Hinnerk SchönemannIsabell Lauterbach Anna-Lena SchwingElla Wittmer Charlotte KrauseWolfgang Lauterbach Julian WeigendElke Lauterbach Paula PaulVictor Holtmann Florian AndererKlaus Thiele Hanno FriedrichJan Frehse Ludger BökelmannTarek Zaidan Nico KleemannBen Thiele Max KrukMelanie Josten Nora SolcherAnna Wittmer Winnie BöweDirektor Dr. Erich Neshe DemirFranziska Koswig Doris PlenertDr. Lilia Schneider Saskia SchwarzPaul Bomer Nils Bannertund andereSchnitt: Dora VajdaMusik: Florian van Volxem, Sven RossenbachKamera: Uwe NeumeisterBuch: Andreas LinkeRegie: Michael Zens(Erstsendung 8.4.2023)Deutschland 2023("Der Kommissar und der See - Narrenfreiheit" entfällt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5951584