Berlin (ots) -Die "Dr. Ansay Partei" unter der Leitung des Tech-Millionärs Dr. jur. Can Ansay hat sich binnen 2 Monaten nach Gründung erfolgreich für die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 qualifiziert. Bereits jetzt sorgt die Partei mit großen Zielen, einem viralen Musikvideo sowie einer Millionenspende für Aufmerksamkeit. Die Partei erreicht in einer Umfrage (https://ce8ga0gwf1l.typeform.com/report/oCwFF4dn/fi2yGRSJ7PYA0J8l) unter den rund einer Million bisherigen Kunden der Plattform Dr. Ansay ein Wählerpotenzial von 49 Prozent.Deutschland am Wendepunkt: Mehr Wohlstand statt mehr Schulden"Die etablierten Parteien verlieren zunehmend an Vertrauen. Wir setzen auf große Taten statt Ausreden und wollen Deuçland wie ein erfolgreiches Unternehmen führen", betont Dr. jur. Can Ansay, Gründer der Partei."Die Dr. Ansay Partei ist radikal, aber weder links noch rechts, sondern geradeaus zu mehr Wohlstand für alle. Unsere pragmatische Politik spricht besonders Wechselwähler aus allen Lagern an - auch aus der AfD und der CDU/CSU, von denen wir uns insbesondere auch darin unterscheiden, dass wir Rassismus ablehnen.", erklärt Ansay.Dr. Can Ansay: Unternehmer und politischer VisionärDr. jur. Can Ansay hat sich als innovativer Unternehmer einen Namen gemacht. Mit Pionierleistungen im Gesundheitssektor - von Online-Krankschreibungen bis hin zum Apotheken-Marktplatz für Cannabis - etablierte er sich als pragmatischer Problemlöser, wie es das ZDF am 15.01.25 in einer Dokumentation thematisierte.Sein Unternehmen, DrAnsay.com, wuchs aus bescheidenen Anfängen mit 5.000 Euro Startkapital zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell heran, das heute mehr als 100 Millionen Euro wert ist und über eine Million Patienten betreut.Als Bürgerrechtler hatte er gemeinnützig online Covid-Testzertifikate millionenfach gratis angeboten und das Bundesgesundheitsministerium mit Massen-E-Mail Petitionen mehrfach unter Druck gesetzt.Kernziele der Dr. Ansay Partei: Große Probleme einfach lösenLaut einer Umfrage unter den rund einer Million bisherigen Kunden von DrAnsay.com würden 49 % die Dr. Ansay Partei wählen. Die Erhebung basiert auf 4.252 Antworten und liefert ein klares Stimmungsbild dafür, dass die neu gegründete Partei bereits auf eine breite Unterstützerbasis zurückgreifen kann.Zusätzlich haben die Befragten über die Kernziele der Partei abgestimmt:- 100 Milliarden Euro mehr Wohlstand pro Jahr statt neuer Schulden: Digitale Lösungen, Reformen und Bürokratieabbau sollen jedem Bürger 1.000 Euro jährlich zusätzlich bringen.- Die Volks-App: Eine innovative Plattform für Verwaltung, Abstimmungen und 30% günstigeres Online-Shopping.- Recht und Ordnung durchsetzen: Konsequentes Handeln in den Bereichen Einwanderung, Völkerrecht und Kriminalität.- Covid-Aufarbeitung: China verklagen auf 50 Mrd. EUR Schadenersatz, Wucherkosten für Impfstoffe zurückfordern.- Naturheilgewächse legalisieren: Cannabis bleibt für alle legal und wird über Apotheken vertrieben, zudem wird Psilocybin legalisiert.Innovativer Wahlkampf: Musikvideo und MillionenspendeDie Dr. Ansay Partei setzt mit einer Millionenspende von Dr. jur. Can Ansay und dem Musikvideo "Nur wir retten Deuçland", welches auf TikTok binnen zwei Tagen 50.000 mal angesehen wurde, ein klares Signal. "Ich rede Klartext und gebe alles für Deuçland", sagt Ansay. Das Parteiprogramm ist zudem wie bei Start-Ups als übersichtliches Pitchdeck gestaltet und wie auch das Musikvideo abrufbar unter: www.DrAnsay-Partei.de (http://www.dransay-partei.de/) | weitere Bilder unter diesem Link (https://drive.google.com/drive/folders/15H16-yPTA9CrIlCo_m3BFhpmg7PN1b_O).Pressekontakt:Alexander Döbereiner, GeneralsekretärE-Mail: Kommunikation@DrAnsay-Partei.deTelefon: 0176 / 70718531Original-Content von: Dr. Ansay Partei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178344/5951582