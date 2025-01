Bali, Indonesien (ots/PRNewswire) -Entfliehen Sie in The Westin Resort & Spa Ubud (https://www.marriott.com/en-us/hotels/dpswr-the-westin-resort-and-spa-ubud-bali/overview/?EM=DNM_WESTINUBUD.COM), wo jeder Moment zu einem unvergesslichen Erlebnis werden soll. Mit einer Mischung aus reicher balinesischer Kultur, nachhaltigen Initiativen und familienfreundlichen Aktivitäten ist das Resort das perfekte Ziel für einen sinnvollen und erholsamen Urlaub.Das Westin Resort & Spa Ubud setzt die balinesischen Traditionen durch sorgfältig ausgewählte Erlebnisse um. Die Gäste werden mit dem heiligen Willkommenssegen begrüßt, bei dem Weihwasser gesammelt, gesegnet und zeremoniell verwendet wird, um einen spirituellen Start in den Aufenthalt zu ermöglichen. Weitere kulturelle Höhepunkte sind ein Canang Sari-Kurs, bei dem die Gäste die Kunst der traditionellen balinesischen Opfergaben erlernen, und Sandikala-Rituale, bei denen die Dämmerung gefeiert wird, indem die Balinesen Fackeln rund um das Resort entzünden, um die Ankunft am Abend zu markieren.Familien und umweltbewusste Reisende können den Hydro Haven Hydrokultur-Garten erkunden und nachhaltige Anbaumethoden kennenlernen. Der Bienenstock Trigona, in dem stachellose Bienen leben, unterstreicht das Engagement von The Westin Ubud für Nachhaltigkeit. Die Gäste können diese lebenswichtigen Bestäuber in Aktion beobachten, frischen Honig probieren und sogar eine Biene adoptieren, um die lokale Bienenzucht zu unterstützen. Der Honig wird auch in Wellness-Behandlungen wie Kurkuma-Honig-Jamu und Honig-Peeling verwendet, die ein ganzheitliches Erlebnis bieten.Die Eltern können sich im Heavenly Spa by Westin entspannen, während die Kinder im Westin Family Kids Club kreative und lehrreiche Aktivitäten erleben. Familien können an interaktiven balinesischen Workshops teilnehmen oder Familien-Yoga-Sitzungen inmitten der ruhigen Umgebung des Resorts genießen. Der weitläufige Poolbereich bietet einen erfrischenden Rückzugsort für Kinder und Erwachsene.Neben dem Resort bietet Ubud eine Reihe von Attraktionen, darunter Ubud Monkey Forest, Ubud Royal Palace, Tegalalang Rice Terraces, Bali Zoo, und Bali Safari Marine Park. Die Gäste können auch an balinesischen Kochkursen teilnehmen, und so ihren Aufenthalt zu einem echten Erlebnis machen.Genießen Sie ein exklusives Familienangebot, bei dem zwei Kinder unter 12 Jahren KOSTENLOS übernachten, mit einem kostenlosen Zusatzbett und einem einfachen Flughafentransfer bei einem Mindestaufenthalt von vier Nächten.Entdecken Sie die Gelassenheit von Ubud, wo balinesische Traditionen auf moderne Spitzenleistungen treffen und jedes Familienmitglied seinen perfekten Zufluchtsort findet.Für weitere Informationen und Reservierungen besuchen Sie bitte westinubud.com (https://www.marriott.com/en-us/hotels/dpswr-the-westin-resort-and-spa-ubud-bali/overview/?EM=DNM_WESTINUBUD.COM) oder kontaktieren Sie das Reservierungsteam unter resv.dpswr@westin.com.Folgen Sie dem Westin Resort & Spa Ubud in den sozialen Medien für die neuesten Informationen und Angebote: Instagram (https://www.instagram.com/thewestinubud/) und Facebook (https://www.facebook.com/TheWestinUbud/).Nadya.chendana@westin.comMedienkontakt:Nadya ChendanaMarketing Manager The Westin Resort & Spa Bali,UbudNadya.chendana@westin.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2600607/WES_DPSWR_YOGA_PAVILION_min.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2470533/Logo_The_Westin_Resort___Spa_Ubud_Bali_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/schaffen-sie-unvergessliche-erinnerungen-mit-ihren-liebsten-im-the-westin-resort--spa-ubud-bali-302354298.htmlOriginal-Content von: The Westin Resort & Spa Ubud, Bali, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171904/5951590