Cardano News: Bullisch! Peter Brandt geht long bei ADA

Mit einem deutlichen Kursplus bei Bitcoin wird die Stimmung im Kryptomarkt deutlich besser. Cardano legt hier nur um 2 Prozent zu, während sich die Kursgewinne auf Wochensicht auf mehr als 20 Prozent belaufen. Hier gehörte ADA zu den besseren Top 10 Coins - stärker als BTC und ETH. Nun stellt sich bei einem Kurs von 1,11 US-Dollar natürlich die Frage nach der weiteren Cardano Prognose. Der bekannte Trader und technische Analyst Peter Brandt hat dazu eine klare Meinung. Denn dieser präferiert ein Long-Setup für ADA.

Cardano Prognose: Doppelboden! Jetzt ADA kaufen?

Laut Peter Brandt zeigt der Wochenchart von Cardano (ADA) nämlich eine außergewöhnlich starke Formation: einen Doppelboden, der sich über mehrere Jahre hinweg gebildet hat. Diese Formation gilt als klassisches Umkehrmuster, das häufig auf einen bevorstehenden, langfristigen Aufwärtstrend hindeutet. Brandt sieht dies als klares Signal dafür, dass ADA den Boden für einen möglichen Bullenmarkt erreicht hat. Die lange Entstehungszeit des Doppelbodens interpretiert er als Zeichen für eine solide, konstruktive Ausgangslage.

Alt season????

Make no doubt about it, Cardano $ADAUSD has bottomed for a grand bull market

Blue check mark only so no rude trolls pic.twitter.com/Xn33Twot47 - Peter Brandt (@PeterLBrandt) January 16, 2025

Ob Brandt selbst diese Gelegenheit handelt, bleibt unklar. Dennoch bewertet er die Ausgangslage als äußerst spannend. Ein solches Setup könnte laut seiner Einschätzung den Beginn einer neuen Altcoin-Saison markieren, wobei ADA massiv Kurspotenzial habe.

Die aktuelle Chartformation von Cardano (ADA) zeigt derweil einen bullischen Wimpel im Tageschart, was auf eine mögliche Fortsetzung des Aufwärtstrends hindeutet. Auch in den kleineren Zeiteinheiten scheint somit Potenzial für ADA vorhanden. Diese Formation entsteht nach einer starken Kursbewegung und signalisiert oft eine bevorstehende Ausbruchbewegung. Der Krypto-Trader "The Moon" betont, dass ADA innerhalb dieses Musters handelt und ein bullischer Ausbruch das Potenzial habe, den Kurs auf 1,74 US-Dollar ansteigen zu lassen.

$ADA continues to trade within this bullish pennant on the Daily! A bullish breakout might bring ADA to a target of $1,74



Trade Cardano on Bybit - https://t.co/TsSnqpda67 pic.twitter.com/q5LgMD6f6x - The Moon Show (@TheMoonCarl) January 15, 2025

Cardano Alternative: Dezentral & fair - letzte Chance im FLOCK Presale

Dezentrale Konzepte bleiben im Kryptomarkt weiterhin gefragt, da sie Transparenz, Sicherheit und Unabhängigkeit fördern. Für Cardano (ADA) ist die dezentrale Architektur ein zentrales Argument. Durch sein auf wissenschaftlicher Forschung basierendes Protokoll und die dezentrale Governance ist ADA für einige Anleger eine spannende Wahl. Doch auch andere Kryptowährungen gewichten im Jahr 2025 die Dezentralität wieder höher.

Flockerz ist hier ein innovatives Krypto-Projekt, das sich durch ein einzigartiges "Vote-to-Earn"-Modell von traditionellen Meme-Coins abhebt. Mit diesem Konzept hat das Projekt bereits deutlich über 10 Millionen US-Dollar im Vorverkauf eingesammelt. Der Mechanismus bietet Token-Haltern die Möglichkeit, an Entscheidungsprozessen teilzunehmen und dafür mit FLOCK Tokens belohnt zu werden. Dieses Modell fördert nicht nur die aktive Beteiligung der Community, sondern schafft auch eine demokratische Governance-Struktur.

Zum Flockerz Presale

Das Projekt adressiert also konkret zentrale Schwächen im Meme-Coin-Markt. Viele ähnliche Projekte sind von zentralisierten Strukturen geprägt, bei denen ein kleines Team die Kontrolle ausübt und häufig eigene Interessen priorisiert. Dies hat in der Vergangenheit das Vertrauen der Anleger erschüttert. Flockerz verfolgt hingegen einen dezidiert dezentralen Ansatz, um Transparenz und Sicherheit für die Community zu gewährleisten. Vote-to-Earn hat hier das Potenzial, einen neuen Krypto-Trend darzustellen.

Im Zentrum des Projekts befindet sich "Flocktopia", eine dezentrale autonome Organisation. Innerhalb dieser Plattform können Nutzer über wesentliche Entscheidungen abstimmen, wie etwa die Nutzung von Geldern aus der Treasury oder die Einführung neuer Funktionen. Die Teilnahme an solchen Abstimmungen wird durch Token-Belohnungen incentiviert. Damit grenzt sich Flockerz deutlich von herkömmlichen Meme-Coins ab, die oft durch fehlende Transparenz negativ auffallen.

Der Presale von FLOCK Token läuft nur noch wenige Tage und bietet Interessenten die Chance, die Token zu einem festen Preis zu erwerben. FLOCK Token können über die offizielle Website mit ETH, BNB oder USDT gekauft werden. Zudem wird der Kauf per Kreditkarte angeboten. Doch bereits in fünf Tagen wird der Vorverkauf enden, sodass im Anschluss der öffentliche Handel den Preis bestimmt.

Zum Flockerz Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.