© Foto: Jiri Hera - Zoonar.com/Jiri Hera

Bitcoin überschreitet erneut die 100.000-US-Dollar-Marke, unterstützt durch sinkende Inflationserwartungen, Trumps krypto-freundliche Pläne und steigende Krypto-VC-Investitionen in den USA.Bitcoin BTC hat am Freitagmorgen erneut die symbolträchtige 100.000-US-Dollar-Marke in Asien überschritten, angetrieben durch die Aussicht auf eine abflachende Inflation und potenziell positive Krypto-Politiken des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Laut der Bitcoin-Preisseite von The Block stieg die Kryptowährung innerhalb von 24 Stunden um über 2 Prozent und erreichte gegen 10:17 Uhr in Hongkong einen Wert von 102.071 US-Dollar. "Der Marktrallye wurde hauptsächlich durch niedrigere als erwartete …