Mainz (ots) -Mit Blick auf die vorgezogene Bundestagswahl nimmt "WISO" an vier aufeinanderfolgenden Montagen die "Baustelle Deutschland" in den Fokus. Zum Start am Montag, 20. Januar 2025, 19.25 Uhr, beleuchtet das ZDF-Wirtschaftsmagazin mit Moderator Marcus Niehaves die aktuelle Situation der Infrastruktur und der Bahn in Deutschland. "Gesundheit und Pflege" ist das Thema der "WISO"-Ausgabe am 27. Januar 2025 um 19.25 Uhr. Eine Woche später, am 3. Februar 2025, geht es um "Energiepreise und Energiewende" und am 10. Februar 2025 um "Bauen und Wohnen". Und "Was braucht die Wirtschaft jetzt?" fragt eine "WISO"-Dokumentation sieben Tage vor dem Wahlsonntag.Wie kommt die deutsche Verkehrsinfrastruktur aus ihrem maroden Zustand heraus? Wie lässt sich die Sanierung von Straßen, Schienen und Brücken finanzieren? Die "WISO"-Sendung am Montag, 20. Januar 2025, 19.25 Uhr im ZDF und in der ZDFmediathek, geht diesen und anderen Fragen nach. Hinzu kommt der Blick auf den Sanierungsfall Deutsche Bahn, die für ihre Kunden zu unpünktlich, zu teuer und zu veraltet erscheint. Und auch die Mangelverwaltung in Ämtern und Behörden aufgrund fehlender Digitalisierung ist ein Thema der von Marcus Niehaves moderierten Sendung.Baustelle Deutschland: Von "Gesundheit und Pflege" bis "Bauen und Wohnen"Wie lässt sich der Pflegenotstand in einer alternden Gesellschaft bewältigen? Wo steht Deutschland in der Energiewende mit Blick darauf, dass das Land bis 2045 klimaneutral werden soll? Und wie ließe sich der Mangel an Wohnraum beheben? "WISO", das Magazin für Wirtschaft und Soziales, richtet in den folgenden drei Ausgaben den Blick auf "Gesundheit und Pflege" (27. Januar 2025), auf "Energiepreise und Energiewende" (3. Februar 2025) sowie auf "Bauen und Wohnen" (10. Februar 2025)."WISO"-Dokumentation: "Was braucht die Wirtschaft jetzt?""WISO" geht zudem in der Dokumentation "Was braucht die Wirtschaft jetzt?" der Frage nach, wie sich der ökonomische Abwärtstrend stoppen lässt - zu sehen ab Sonntag, 16. Februar 2025, in der ZDFmediathek und am Montag, 17. Februar 2025, 19.25 Uhr, im ZDF.Die Weltwirtschaft erholt sich, aber Deutschlands Wirtschaft schrumpft. Sie steckt in der größten Talfahrt seit Jahrzehnten, 2024 war das zweite Jahr infolge ein Rezessionsjahr. Bei der Frage, wie sich das ändern lässt, hoffen die einen, die industrielle Stärke Deutschlands aus dem 20. Jahrhundert erhalten zu können - mit billigem Strom oder staatlicher Hilfe. Andere fordern, ein neues Wohlstandsmodell zu begründen: weniger Autos und Stahl, mehr Forschung und Innovation. ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann diskutiert mit Wirtschaftsexperten über den richtigen Weg aus der Krise. Ein Korrespondent aus dem Ausland wirft einen Außenblick auf Deutschland. Und der Film von Nico Schmolke und Julia Wacket erkundet Unternehmen, die mit der Transformation hadern, und trifft Menschen, deren sicher geglaubter Arbeitsplatz verloren geht.KontaktBei Fragen zu "WISO" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "WISO" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/wiso) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie "WISO" (https://www.zdf.de/verbraucher/wiso) in der ZDFmediathek.Hier finden Sie eine Pressemappe zu "WISO" im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/wiso-1).Hier finden Sie eine Pressemappe zu "Wahl 2025 im ZDF" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/bundestagswahl-2025-im-zdf).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5951631