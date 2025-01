Singapur (ots) -FENIX360, eine revolutionäre Social-Media-Plattform, gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein Führungsteam erheblich erweitert hat, um seine Vision, die Kreativ- und Social-Media-Branche zu transformieren, voranzutreiben. Zu den neuen Mitgliedern zählen mehrere Branchenveteranen, die zusammen über Jahrzehnte an Erfahrung in den Bereichen Unterhaltung, Technologie und globales Geschäftsmanagement verfügen.Sandy Monteiro trat FENIX360 als CEO für Asien bei und bringt mehr als ein Jahrzehnt an Führungserfahrung bei der Universal Music Group mit. Als ehemaliger Präsident von Universal Music Südostasien leitete Monteiro das regionale Büro für Asien (ohne Indien und Japan) und trieb die Entwicklung und Implementierung neuer Geschäftsstrategien in der Region Asien-Pazifik voran. Während seiner Amtszeit war er auch als Executive Consultant für die Region Asien-Pazifik tätig, wo er sich auf die Entwicklung neuer Geschäfts- und strategischer Partnerschaften konzentrierte. Zuletzt war Monteiro Direktor und Lead Associate bei Silver Tiger Associates in Singapur und bot dort Beratungs- und Managementdienstleistungen für geistige Eigentumsrechte, Content-Lizenzierung, Markenentwicklung und Verbraucherengagement an.Das Unternehmen hat John Velasco zum CCO der WOWTV-Division ernannt. Velasco bringt eine außergewöhnliche Karriere mit, die sich über fünf Jahrzehnte in der Musik- und Unterhaltungsindustrie erstreckt. Zu seinen bemerkenswerten Leistungen zählen die Leitung von United Artists Music UK, wo er ABBA und ELO unter Vertrag nahm, und die Gründung des ersten britischen Verlagshauses für die Bertelsmann-Gruppe (BMG). Zudem war er als Vizepräsident bei CBS Songs US und als VP für Akquisitionen bei Ten Strike/Sonopress tätig. Velasco arbeitete mit legendären Künstlern wie Tina Turner, John Denver, Black Sabbath, YES und Marvin Gaye zusammen und produzierte zudem große Projekte für Disney und American Greetings.Jonathan Wheelwright ist als Chief Technology Officer (CTO) beigetreten und bringt über 25 Jahre Erfahrung in der technologischen Führung mit. Als Mitbegründer und Senior Developer bei TIB Digital seit 2014 leitete er innovative Projekte im Bereich Design und Benutzerfreundlichkeit. Zu seiner umfangreichen beruflichen Laufbahn zählen Positionen wie Projektleiter und Senior Developer bei The Big Dot in Bangkok sowie 16 Jahre als Web Solutions Architect in seiner eigenen Beratungsfirma. Wheelwrights umfassende technische Expertise umfasst Systemanalyse, Netzwerksicherheit und Unternehmensarchitektur, die er unter anderem als Systemanalyst bei Sears Canada erwarb.Tomas Varga wurde zum Chief Operating Officer (COO) ernannt und bringt umfangreiche Erfahrungen in Blockchain- und digitalen Content-Distributionsplattformen mit. Seit 2020 ist Varga als COO bei FENIX360 tätig und verantwortet die täglichen Betriebsabläufe des Unternehmens. Zuvor war er Leiter der Strategie bei DECENT, einer blockchainbasierten Content-Distributionsplattform, und Berater bei ALAX.io. Seine berufliche Laufbahn umfasst über vier Jahre bei KPMG im Bereich Managementberatung, wo er sich auf Business Performance Services und Business Intelligence spezialisierte.Charlotte Wilhelm ist als Executive Vice President für Operations und Development in Nordamerika bei FENIX360 eingetreten. Sie bringt umfassende Expertise in den Bereichen internationales Geschäft, Business Intelligence und strategische Beratung mit. Wilhelm ist Absolventin der Columbia University (M.A.), wo sie auch beruflich tätig war. In Schlüsselrollen hat sie strategisches Wachstum und operative Exzellenz vorangetrieben und für führende Unternehmen wie KYB, Statista und Bain & Company gearbeitet. Bei FENIX360 übernimmt sie eine zentrale Rolle bei der Expansion und Umsetzung operativer Initiativen in Nordamerika."Diese strategischen Ernennungen stellen zusammen einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung von FENIX360 dar", sagte Chairman & CEO Allan Klepfisz. "Jede dieser außergewöhnlichen Führungspersönlichkeiten bringt einzigartige Fachkenntnisse und eine nachweisliche Erfolgsgeschichte mit, die entscheidend für das Erreichen der nächsten Wachstums- und Innovationsphase sein werden."Das erweiterte Führungsteam wird sich darauf konzentrieren, die globale Expansion von FENIX360 zu beschleunigen, technologische Fähigkeiten weiterzuentwickeln und die Marktposition in Schlüsselregionen zu stärken.Über FENIX360FENIX360 ist die erste künstlerzentrierte, genreübergreifende Social-Media-Plattform, die die Selbstbestimmung der Kreativen in den Fokus rückt. Künstler können ihre Fan-Interaktionen zentral verwalten, ihre Arbeit monetarisieren und personalisierte Apps mit einem globalen Publikum teilen. Mit einem zukunftssicheren Design, das auch auf Web3 und das Metaverse abgestimmt ist, bietet FENIX360 nachhaltige und skalierbare Lösungen für Künstler und Fans.Weitere Informationen finden Sie unter: www.fenix360.com