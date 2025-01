Britische Schauspiellegende Joan Plowright gestorben

London - Die britische Film- und Theaterschauspielerin Joan Plowright ist tot. Sie starb im Alter von 95 Jahren, wie die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ihre Familie meldete. Plowright war mit Schauspiellegende Laurence Olivier verheiratet. Sie stand jahrzehntelang auf der Bühne und war für ihre Rolle in "Verzauberter April" für einen Oscar nominiert. Plowright spielte etwa auch in "101 Dalmatiner" und "Tee mit Mussolini" mit. Sie sei am Donnerstag umgeben von ihrer Familie gestorben, zitierte PA aus einer Mitteilung der Angehörigen.

Rückschlag für Elon Musk bei siebtem Testflug von "Starship"

Brownsville - Rückschlag für das "Starship" von Elon Musk: Das größte jemals gebaute Raketensystem der Raumfahrtgeschichte hat einen siebten Testflug nicht wie geplant abschließen können. Der obere Teil von "Starship" ging kurz nach dem Start verloren. Der untere Teil erreichte dagegen wie geplant die Erde und konnte wieder aufgefangen werden, wie das von Musk gegründete Raumfahrtunternehmen SpaceX in seinem Internetauftritt mitteilt. "Erste Daten deuten darauf hin, dass im hinteren Bereich des Schiffs ein Feuer entstand, das zu einer schnellen, ungeplanten Demontage führte", schreibt SpaceX.

Vier Verletzte nach Explosion und Brand in Erdölraffinerie

Neustadt/Donau - Bei einer Explosion und einem Großbrand in einer Raffinerie in Niederbayern sind nach Polizeiangaben vier Menschen verletzt worden. Der Vorfall in Neustadt an der Donau war kurz nach Mitternacht gemeldet worden. Die örtlichen Feuerwehren und die Werksfeuerwehr kämpften stundenlang gegen die Flammen. In der Nacht zum Freitag wurden die Bürgerinnen und Bürger in der Umgebung wegen der starken Rauchentwicklung zunächst davor gewarnt, sich im Freien aufzuhalten. Später wurde dann Entwarnung gegeben. Das Unternehmen Bayernoil teilte mit, der Brand sei an einer Prozessanlage ausgebrochen. Die Ursache und weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Auch der Sachschaden blieb unklar.

Langsame Rückkehr in Brandgebiete von Los Angeles - 27 Tote

Los Angeles - Die gefährlichen Starkwinde in Südkalifornien sind abgeflaut, doch gut eine Woche nach Ausbruch der verheerenden Brände steigt die Opferzahl weiter an. Nach Angaben der Gerichtsmedizin in Los Angeles kamen mindestens 27 Menschen in den Feuern ums Leben. Die sterblichen Überreste wurden demnach in den Brandzonen des "Palisades"-Feuer am Westrand von Los Angeles und des "Eaton"-Feuers nahe Pasadena gefunden. Die gute Nachricht: Das "Eaton"-Feuer war am Donnerstag zu mehr als der Hälfte eingedämmt, das "Palisades"-Feuer konnte zu 22 Prozent unter Kontrolle gebracht werden. Nach ersten Schätzungen wurden in der Region mehr als 12.000 Gebäude zerstört oder beschädigt.

Zwei Tote in der Uckermark: Haftbefehl erlassen



Casekow - Nach der Gewaltattacke mit zwei Toten und zwei Schwerverletzten im brandenburgischen Casekow ist gegen den 27-jährigen Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Wann er die Untersuchungshaft antrete, sei ungewiss, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Neuruppin. Er befinde sich noch immer im Krankenhaus und sei zum aktuellen Zeitpunkt nicht haftfähig. Der junge Mann soll vor wenigen Tagen seine 19-jährige Ex-Freundin schwer verletzt haben. Im Anschluss tötete er nach Angaben der Staatsanwaltschaft den 16-jährigen Bruder und die 26-jährige Lebensgefährtin ihres Vaters.

Mann klammert sich bei Tempo 282 an ICE fest



Ingolstadt - Nach einer etwas zu langen Raucherpause hat sich ein Schwarzfahrer in Bayern bei Tempo 282 außen an einen ICE geklammert. Wie die Bundespolizei mitteilte, war der 40-Jährige ohne gültiges Ticket in München in den Zug in Richtung Lübeck gestiegen und wollte am Bahnhof in Ingolstadt eine Raucherpause einlegen. Als die Türen schlossen, sei der Mann auf eine Halterung zwischen zwei Waggons gesprungen und habe sich dort an Kabelsträngen festgehalten - bis die Bundespolizei den ICE außerplanmäßig im oberbayerischen Kinding anhalten ließ. Der Mann sei bei der lebensgefährlichen Aktion "erstaunlicherweise" unverletzt geblieben, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. /DP/zb