Kurz vor der Vereidigung von Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika springen die Indizes an der Wall Street und auch in Frankfurt nach oben - Angst und Zurückhaltung sieht anders aus. Der DAX steigt in der Spitze über 20.900 Punkte und baut damit sein Plus in den ersten beiden Wochen des Jahres auf rund 1.000 Punkte oder fünf Prozent aus. Keine schlechte Bilanz für einen Markt, dessen Wirtschaft bald im Visier von Strafzöllen und anderen Widrigkeiten stehen könnte.

Keiner weiß heute, wieTrump, der sich selbst als "Mann der Zölle" bezeichnet, seine Handelsstrategie umsetzen wird. Sein Plan sieht vor, mit Zöllen sowohl Gegner als auch Verbündete für aus seiner Sicht unfaire Handelspraktiken zu bestrafen und zusätzliche Einnahmen zu generieren. Am Ende sollen sie aber wohl eher ein wirksames Druckmittel in den Verhandlungen schaffen.

Blickt man nun auf die Börse, scheint dies die Anleger nach anfänglicher Unsicherheit aber nicht sonderlich zu stören. Vielmehr setzt sich die Hoffnung durch, dass es vor allem mit China zu einer deutlich besseren Zusammenarbeit kommen könnte. In Kombination mit jetzt wieder wahrscheinlicher werdenden Zinssenkungen der Fed wäre dies natürlich positiv für den Aktienmarkt, was die laufende Rally im DAX, aber auch in den US-Indizes erklärt.

Dies wiederum könnte helfen, die Weltwirtschaft anzukurbeln und auch das Handelsbilanzdefizit der USA etwas zu normalisieren. Also bleibt mal wieder die Erkenntnis, als Investor nicht jeden Schritt oder jede Aussage für bare Münze zu nehmen, sondern die tatsächlichen Entscheidungen abzuwarten.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.