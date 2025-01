Krypto News: Experte sieht neuen KI-Boom 2025

Während der Gesamtmarkt deutlich bullischer wird und sich Bitcoin langsam dem Allzeithoch annähert, diskutieren Analysten schon wieder über die besten Trends und Narrative für 2025. Denn natürlich möchte jeder sein Krypto-Portfolio zielgerichtet positionieren, um überdurchschnittliche Gewinne zu erzielen.

Doch welche Marktsegmente haben 2025 besonders starkes Kurspotenzial? Für den folgenden Analysten ist die Antwort klar - ein neuer KI-Boom sei indiziert und AI Coins sind noch weit von einer Blase entfernt. Was steckt hinter der Krypto-Prognose?

Megatrend Künstliche Intelligenz: Viel Wachstumspotenzial für AI Coins

Jüngst kommentierte der Analyst Miles Deutscher den Status quo bei AI-Coins im Kryptomarkt wie folgt. So sei die derzeitige Rallye der AI-Coins im Vergleich zur Meme-Coin-Saison von 2023/2024 erst am Anfang. Deutscher sieht noch viel Raum für Wachstum, was auf die einzigartige Kombination aus der viralen, "memewürdige" Natur dieser Coins und soliden fundamentalen Grundlagen ist. Diese Mischung könnte das Potenzial haben, weit größer zu werden als bisherige Trends. AI Coins profitieren hierbei von der wachsenden Begeisterung für Künstliche Intelligenz. was sie zu einem besonders heißen Narrativ im Kryptomarkt macht. Denn anders als bei Meme-Coins könnte hier zusätzlich noch ein klarer Nutzen gegeben sein, der zu einem immer größeren Markt anwächst.

The current AI run still has a long way to go (if you compare it to the meme coin run of 23/2024).



Has the potential to be MUCH bigger too (perfect mix of memeamentals + fundamentals). pic.twitter.com/ybYBOCBLQ4 - Miles Deutscher (@milesdeutscher) January 16, 2025

Doch in welche AI Coins sollte man investieren? Während dies aktuell noch egal scheint, dürfte sich dieser Eindruck bald ändern. Denn der hiesige Analyst betont, dass es aktuell keine klaren Gewinner unter den Projekten im KI-Segment gebe. Der Markt folgt einem einheitlichen Narrativ, wodurch das gesamte Segment gleichzeitig steigt oder fällt. Diese synchronen Bewegungen zeigen eine stark spekulative Phase ohne Differenzierung. Erfahrungsgemäß ändert sich dies jedoch mit der Zeit. Dann setzen sich oft qualitativ hochwertige Projekte durch, die nachhaltige Innovationen bieten..

ai coins seem to just move all together now lol



either all up



or all down



no in between - lyxe (@cryptolyxe) January 17, 2025

Insoweit ist Vorsicht geboten, wenn Anleger blind in irgendwelche AI Coins investieren - ein klarer Nutzen und eine steigende Nachfrage sind hier notwendige Bedingung für langfristigen Erfolg.

Krypto-Tipp: MIND of Pepe setzt auf AI Agents - über 2 Mio. $ investiert

Ein spannender Krypto-Tipp in diesem Megatrend könnte MIND of Pepe sein. Denn das Projekt "MIND of Pepe" kombiniert im Jahr 2025 die Beliebtheit von Meme-Coins mit dem Innovationspotenzial von KI-Technologie. Dieses Konzept hebt MIND von anderen Krypto-Projekten ab. Der KI-Agent von MIND ist direkt in die Blockchain integriert und nutzt nach eigener Aussage fortschrittliche Algorithmen, um Marktchancen zu erkennen.

Durch regelmäßige Updates bleibt der Agent auf dem neuesten Stand und unterstützt die Community, indem er in Echtzeit Trends identifiziert und exklusive Informationen bereitstellt. Nutzer erhalten diese Einblicke über geschützte Kanäle - wer MIND kauft, bekommt also Unterstützung durch einen modernen KI Agenten. Der KI-Agent überwacht Trends in den sozialen Medien, analysiert Diskussionen und liefert wertvolle Einblicke, die exklusiv für Token-Halter zugänglich sindDer dynamische Kryptomarkt verlangt schnelle Entscheidungen, MIND bietet hier einen klaren Vorteil.

Die Tokenomics von MIND of Pepe soll dabei den Grundstein für nachhaltiges Wachstum legen. Insgesamt existieren 100.000.101.001 MIND-Token. Die Verteilung des Angebots ist strategisch geplant: 30 Prozent der Token sind für die Weiterentwicklung des KI-Systems vorgesehen, während 25 Prozent in den Aufbau des Ökosystems fließen. Weitere 20 Prozent werden für Marketingaktivitäten genutzt, um die Sichtbarkeit des Projekts zu erhöhen. Staking-Belohnungen machen 15 Prozent des Angebots aus, um langfristiges Engagement zu fördern. Die restlichen 10 Prozent sind für Listungen auf Börsen reserviert, um Liquidität sicherzustellen. Ergo verfolgt das Team hinter MIND of Pepe einen langfristigen Plan.

Innerhalb weniger Tage konnte der Presale bereits rund 2 Millionen US-Dollar generieren. Interessierte Investoren haben vor der nächsten Preisanpassung die Möglichkeit, sich Token zu sichern - denn schon morgen wird MIND wieder teurer, was jetzt noch Buchgewinne ermöglicht. Der Kauf gelingt über die offizielle Website, indem Anleger einfach das Wallet verbinden und dann ETH, USDT oder BNB gegen MIND tauschen.

