FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag den dritten Handelstag in Folge gestiegen. Sie haben damit ihre Erholung fortgesetzt, nachdem die Notierungen in der ersten Monatshälfte deutlich gefallen waren. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am späten Nachmittag um 0,16 Prozent auf 131,82 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank auf 2,52 Prozent.

"Die am Mittwoch veröffentlichten Daten zu den Kern-Verbraucherpreisen in den USA haben die Stimmung am Rentenmarkt gedreht und zu einer Kurserholung beigetragen", kommentierten Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) das Handelsgeschehen. Im Dezember war die Kerninflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel überraschend gesunken, was Inflationssorgen der Anleger ein Stück weit verringerte.

Unsicherheit der Anleger mit Blick auf den Beginn der Präsidentschaft von Donald Trump bleibt derweil. Ein wesentlicher Grund für die Inflationssorgen ist die künftige Handelspolitik unter Trump, der am Montag zum zweiten Mal das Amt des US-Präsidenten übernimmt.

In der ersten Januar-Hälfte waren die Kurse am deutschen Rentenmarkt noch kräftig gefallen. Eine hartnäckig erhöhte Inflation und robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt hatten die Spekulation auf weitere Zinssenkungen in den USA gedämpft. Dies hatte den Renditen Auftrieb verliehen und die Kurse im Gegenzug belastet./jkr/mis