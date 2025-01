NAMSA, ein weltweit führendes Beratungsunternehmen für MedTech-Tests, klinische und regulatorische Beratung, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der US-amerikanischen Prüfstelle für Medizinprodukte von WuXi AppTec, einem globalen Unternehmen, das ein breites Portfolio an F&E- und Fertigungsdienstleistungen anbietet, um die Pharma- und Life-Science-Branche in die Lage zu versetzen, Entdeckungen voranzutreiben und Patienten bahnbrechende Behandlungen zu ermöglichen, abgeschlossen hat.

Im Rahmen der Vereinbarung wird NAMSA die Einrichtungen von WuXi AppTec in Minnesota und Georgia übernehmen.

"Wir freuen uns sehr, unsere Vereinbarung mit WuXi AppTec bekannt zu geben, da sie es uns ermöglicht, unser Portfolio an Lösungen für die klinische Forschung und Prüfung für unsere Kunden zu erweitern", bemerkte André-Michel Ballester, CEO von NAMSA. "NAMSA und WuXi AppTecs Medical Device Testing Operations haben unterschiedliche Fachgebiete, bedienen aber denselben Kundenstamm und werden durch die Bündelung der Kompetenzen das Kundenerlebnis verbessern. Gemeinsam freuen wir uns darauf, die MedTech-Innovation zu beschleunigen und Sponsoren dabei zu unterstützen, lebensrettende Medizintechnik auf der ganzen Welt bereitzustellen", so Ballester abschließend.

Die MedTech-Branche sieht sich strengeren Anforderungen an regulatorische und klinische Nachweise gegenüber, was die Entwicklung verzögern, die Kosten erhöhen und den Markteintritt verlangsamen kann. Das strategische Outsourcing und die umfassenden internen Dienstleistungen von NAMSA helfen MedTech-Innovatoren, Risiken zu minimieren, die Markteinführungszeit zu verkürzen und den Wert für die Stakeholder zu steigern.

Beide Unternehmen werden eng zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang für Mitarbeiter und Kunden zu gewährleisten.

NAMSA ist ein Unternehmen von ARCHIMED, das 2020 von der auf das Gesundheitswesen fokussierten globalen Private-Equity-Gesellschaft übernommen wurde. Die Übernahme der US-amerikanischen Medizinprodukt-Testbetriebe von WuXi AppTec ist die 9. Übernahme von NAMSA seit der Übernahme durch ARCHIMED.

Über NAMSA

NAMSA unterstützt seit 1967 Sponsoren von Medizinprodukten bei der Verbesserung der Gesundheitsversorgung und ist ein weltweit führendes Beratungsunternehmen für MedTech-Tests, klinische und regulatorische Fragen. Mit einem großen Pool an Experten für Tests, klinische und regulatorische Fragen und fundierten therapeutischen Kenntnissen hat sich NAMSA der Beschleunigung der Produktentwicklung von Medizinprodukten verschrieben. Von der präklinischen und klinischen Forschung bis hin zur Prüfung von Medizinprodukten und der Einhaltung von Vorschriften ist NAMSA der vertrauenswürdige Partner der Branche für erfolgreiche Entwicklungs- und Vermarktungsergebnisse. Web: namsa.com

Über WuXi AppTec

Als globales Unternehmen mit Niederlassungen in Asien, Europa und Nordamerika bietet WuXi AppTec ein breites Portfolio an F&E- und Fertigungsdienstleistungen, die es der globalen Pharma- und Life-Science-Branche ermöglichen, Entdeckungen voranzutreiben und Patienten bahnbrechende Behandlungen zu bieten. Durch seine einzigartigen Geschäftsmodelle bietet WuXi AppTec integrierte, umfassende Dienstleistungen an, darunter CRDMO (Contract Research, Development and Manufacturing Organization) für chemische Arzneimittel, biologische Forschung, präklinische Tests und klinische Forschungsdienstleistungen sowie CTDMO (Contract Testing, Development and Manufacturing Organization) für fortgeschrittene Therapien, und unterstützt Kunden dabei, die Produktivität bei der Entwicklung von Gesundheitsprodukten durch kostengünstige und effiziente Lösungen zu verbessern. WuXi AppTec erhielt 2024 zum vierten Mal in Folge ein AA ESG-Rating von MSCI, und seine Open-Access-Plattform ermöglicht es mehr als 6.000 Kunden aus über 30 Ländern, die Gesundheit von Bedürftigen zu verbessern und die Vision zu verwirklichen, dass "jedes Medikament hergestellt und jede Krankheit behandelt werden kann".

Über ARCHIMED

Mit Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien ist ARCHIMED eine führende Investmentfirma, die sich ausschließlich auf die Gesundheitsbranche konzentriert. Durch die Kombination von operativem, medizinischem, wissenschaftlichem und finanziellem Fachwissen kann das Unternehmen sowohl als strategischer als auch als finanzieller Partner für Unternehmen im Gesundheitswesen fungieren. Zu den Schwerpunktbereichen gehören Biopharma-Produkte, Verbrauchergesundheit, IT im Gesundheitswesen, In-vitro-Diagnostik, Life-Science-Tools und biologische Dienstleistungen, Medizintechnik und Pharmadienstleistungen. ARCHIMED unterstützt seine Partner bei der Internationalisierung, Akquisition, Innovation und Erweiterung ihrer Produkte und Dienstleistungen. Das Unternehmen verwaltet ein Portfolio von 8 Milliarden Euro in verschiedenen Fonds, darunter der größte reine Private-Equity-Fonds für den Gesundheitssektor, der von einem in Europa ansässigen General Partner aufgelegt wurde. Seit seiner Gründung ist ARCHIMED ein engagierter Impact-Investor, sowohl direkt als auch über seine EURÊKA-Stiftung. Web: archimed.group

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

