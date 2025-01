In den vergangenen Wochen haben die Stadtwerke Duisburg insgesamt 46 Ladepunkte an 21 Standorten in der Stadt an Rhein und Ruhr in Betrieb genommen - darunter auch Schnelllader. Und der weitere Ausbau läuft bereits. Insgesamt fünf Pressemitteilungen haben die Stadtwerke seit dem 18. Dezember 2024 zu neuen Ladepunkten veröffentlicht. Mal wurden an verschiedenen Standorten im Duisburger Süden vier neue AC-Säulen errichtet, dann im Norden deren drei, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...