Wolfsburg (ots) -Die Autostadt in Wolfsburg wird künftig mit einem neuen Gastronomiedienstleister zusammenarbeiten. Nach einem umfangreichen Ausschreibungsprozess erhielt die Compass Group Deutschland mit ihrer Tochterfirma Food Affairs GmbH den Zuschlag. Zum 1. Juli 2025 löst das Unternehmen damit den bisherigen Partner und Mitbewerber Mövenpick der Marché International AG ab und übernimmt im Rahmen einer Betriebsübergabe alle Restaurants und deren Mitarbeitende in der Autostadt.Insgesamt acht Restaurants werden übernommen: das italienische Familienrestaurant "AMano", der "BEEF CLUB", die Brotmanufaktur "Das Brot.", das Café "Erste Sahne", die Eventlocation "ESSZIMMER", das Marktrestaurant "Lagune", das am Mittellandkanal gelegene "MONDO ITALIANO" sowie das "Tachometer". Durch die neue Partnerschaft wird auch die gastronomische Betreuung aller Veranstaltungen in der Autostadt, einschließlich der Jahresevents und Konferenzen, von der Food Affairs GmbH weitergeführt."Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Food Affairs. Die breite internationale Erfahrung unseres zukünftigen Partners eröffnet der Autostadt weitere Perspektiven und bietet neue Impulse für unsere Gastronomie. Vor allem unsere Gäste werden in hohem Maß von der gastronomischen Qualität und Innovation unseres neuen Dienstleisters profitieren", sagt Edith Gerhardt, Mitglied der Autostadt Geschäftsführung und dort unter anderem verantwortlich für den Bereich Gastronomie.Oliver Ringleben, Director Strategic Accounts der Compass Group Deutschland: "Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unserem Partner die bestehende gastronomische Kultur fortzuführen und gezielt weiterzuentwickeln. Von der Konzeption über die Planung bis hin zur Umsetzung stehen wir als engagierter Partner an der Seite der Autostadt und stimmen jeden Schritt eng mit unserem Kunden ab. Gemeinsam entwickeln wir die Gastronomie weiter, stärken die Marke Autostadt und schaffen eine Plattform, die Innovation und Qualität vereint."Die Food Affairs GmbH ist eine hundertprozentige Tochterfirma der in Eschborn ansässigen Compass Group Deutschland GmbH. Als Deutschlands führender Anbieter im Bereich Gemeinschaftsverpflegung und Teil der weltweit größten Lebensmitteldienstleistungsgruppe Compass Group PLC mit Sitz in Chertsey, UK beschäftigt die Compass Group Deutschland bundesweit rund 14.500 Mitarbeitende aus 127 Nationen. Unter dem Markendach agieren neben Food Affairs sieben weitere Tochterfirmen. Benchmark-Projekt für die Food Affairs GmbH ist aktuell das FOUR Frankfurt. In diesem europaweit einzigartigen Hochhausquartier inmitten der Frankfurter Innenstadt wird die Food Affairs GmbH die rund 3.000 Quadratmeter große Fläche nach internationalem Vorbild kuratieren und zu einer der Top-Food-Adressen Frankfurts ausbauen. Das Projekt setzt ein deutliches Signal in Richtung gehobene öffentliche Gastronomie.Mit der Entscheidung geht gleichzeitig eine 25-jährige Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Mövenpick zu Ende. "Neben der langjährigen Partnerschaft mit Mövenpick galt es abzuwägen, wie die Gastronomie in der Autostadt für die kommenden Jahre erfolgreich aufgestellt werden kann. Hier hat uns das Konzept von Food Affairs letztlich überzeugt", ordnet Geschäftsführerin Gerhardt ein. "Wir sagen herzlichen Dank für 25 Jahre vertrauensvoller Zusammenarbeit und wünschen Mövenpick und der Marché International AG weiterhin alles Gute."Pressekontakt:Autostadt GmbHUnternehmenskommunikationStadtbrücke38440 WolfsburgTelefon +49 - (0) 5361 40-1444Telefax +49 - (0) 5361 40-1419E-Mail: pressestelle@autostadt.deOriginal-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19185/5951656