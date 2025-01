© Foto: Arne Dedert - dpa

Mit einer Hand voll Dollar zu einem Imperium - Investor Warren Buffett kennt die ganz großen Erfolgsgeschichten von Unternehmern.Die Scheine in der Hand knistern, es ist das einzige Geld, was sie sich über Jahrzehnte angespart hat: 2500 US-Dollar. Warren Buffett erzählt Anekdoten von Menschen, die es im wahrsten Sinne des Wortes vom Tellerwäscher zum Millionär gebracht haben und deren Unternehmen er später kaufte. "Ich hätte gerne diese Leute früher kennengelernt, um rechtzeitiger in ihre Unternehmen einzusteigen", witzelt Buffett auf einer Goldman Sachs-Keynote 2018 in Ohama. Dort gibt er auch diese Anekdote zum Besten. 1917 kam eine Frau nach Fort Doge, traf dort ihren Mann wieder, der …