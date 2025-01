Die Siemens Energy-Aktie demonstriert weiterhin beeindruckende Stärke an der Börse und verzeichnete am Handelstag einen deutlichen Kursanstieg von 3,0 Prozent auf 51,84 Euro. Das Papier nähert sich damit seinem 52-Wochen-Hoch von 55,26 Euro und setzt seinen bemerkenswerten Aufwärtstrend fort. Besonders hervorzuheben ist die positive Entwicklung seit dem Jahrestief von 11,43 Euro im Januar 2024, was einer spektakulären Kurserholung entspricht. Die starke Performance wird durch einen robusten Handelsumsatz von knapp 2 Millionen Aktien untermauert.

Positive Geschäftsentwicklung treibt Aktienkurs

Die verbesserte Geschäftssituation spiegelt sich in den aktuellen Unternehmenszahlen wider. Im vergangenen Quartal konnte der Verlust je Aktie deutlich von -1,04 auf -0,34 Euro reduziert werden, während der Umsatz um mehr als 14 Prozent auf 9,74 Milliarden Euro anstieg. Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,745 Euro und eine Dividende von 0,053 Euro, was das gewachsene Vertrauen in die Geschäftsentwicklung unterstreicht.

