Der DAX hat am Feiertags-Donnerstag etwas Federn lassen müssen. Er ging mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 23.933,23 Zählern aus dem Handel. Auch zum Start in den Freitag dürfte der deutsche Leitindex unter der 24.000er-Marke bleiben. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 15 Punkte höher auf 23.948 Zähler.Auf der Terminseite ist es heute sehr ruhig. Stratec veröffentlicht seine Zahlen zum ersten Quartal. Am Nachmittag fällt der Blick auf die Vorabschätzung zu den Verbraucherpreisen in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...