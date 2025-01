DJ Lufthansa schließt 41-Prozent-Beteiligung an ITA Airways ab

DOW JONES--Die Deutschen Lufthansa hat ihre Beteiligung an der italienischen Fluggesellschaft ITA Airways abgeschlossen. Gemeinsam hätten das italienische Ministerium für Wirtschaft und Finanzen (MEF) und der Konzern heute die Transaktion finalisiert, wie die Lufthansa am Freitagabend mitteilte. Damit ist die Lufthansa Group mit 41 Prozent an der italienischen Fluglinie ITA Airways beteiligt. Die übrigen 59 Prozent hält zunächst weiterhin das MEF.

Bereits im Mai 2023 hatten beide Parteien den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung von 41 Prozent durch die Deutsche Lufthansa AG an ITA Airways vereinbart. Der erste Beteiligungsschritt wurde durch eine Kapitalerhöhung von 325 Millionen Euro am Freitag vollzogen. Optionen für den Erwerb der verbleibenden Anteile an ITA Airways sind zwischen der Lufthansa Group und dem MEF vereinbart und können bereits ab diesem Jahr ausgeübt werden. Mit der Transaktion ist ITA Airways nach weiteren Angaben Teil der Lufthansa Group und fortan die fünfte Netzwerk-Airline des Konzerns.

