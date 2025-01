DJ XETRA-SCHLUSS/Kein Ende der Rekordjagd in Sicht

DOW JONES--Die Rally an den europäischen Aktienmärkten hat sich am Freitag wieder beschleunigt. Der DAX gewann 1,2 Prozent auf 20.903 Punkte und markierte den dritten Tag in Folge neue Allzeithochs. "Die Hausse treibt die Hausse", so ein Marktteilnehmer. Er sieht gute Chancen, dass sich der Aufschwung fortsetzt. Während die Aufwärtswellen im vergangenen Jahr nur von realtiv wenigen Titeln wie SAP, Siemens und den Versicherern getragen wurden, gewinne der Aufschwung nun an Breite. "Damit wird das Fundament stärker", meinte er mit Blick darauf, dass nun auch die Kurse der stark zurückgebliebenen Auto- und Chemietitel anziehen und die Hausse der 2024er Favoriten nicht abbricht.

Gestützt wurde die Stimmung für die konjunkturabhängigen Werte am Freitag von günstigen Daten aus China. Die dortige Wirtschaft ist im vierten Quartal schneller gewachsen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt legte um 5,4 Prozent zu, während Ökonomen lediglich mit 5,1 Prozent gerechnet hatten. Wie alle chinesischen Daten sind zwar auch diese mit Vorsicht zu genießen. Allerdings habe es den Anschein, als ob die von der Regierung eingeleiteten Stützungsmaßnahmen Wirkung zeigten, hieß es am Markt. Übergeordnet profitierte der DAX aber auch weiterhin von der Vorfreude auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank mit der erwarteten weiteren Zinssenkung in der übernächsten Woche. Positiv bewertet wurden auch die fallenden Ölpreise: "Mit dem Abkommen im Nahen Osten scheint wenigstens einer der großen Krisenherde beendet zu sein", so ein weiterer Marktteilnehmer.

Siemens erstmals über 200 Euro - Suss Micro gewinnen über 20 Prozent

Der DAX profitierte unter anderem von Siemens: Die Aktien des Index-Schwergewichts gewannen 2,9 Prozent und notierten erstmals knapp über der Marke von 200 Euro. Die Aktien von Siemens Energy zogen um 3,1 Prozent an und lagen damit an der DAX-Spitze. Um 3 Prozent nach oben ging es mit Heidelberg Materials.

Im TecDAX schnellten Suss Microtec nach starken Zahlen mit Aufschlägen um gut 20 Prozent nach oben. Nach vorläufigen Zahlen hat das Unternehmen einen Umsatz im abgelaufenen Jahr von 445 Millionen Euro erzielt, was deutlich über der Prognose von 404 Millionen Euro liegt. Die EBIT-Marge fiel mit 17,5 Prozent ebenfalls klar über der Schätzung von 15,7 Prozent aus.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 20.903,39 +1,2% +4,96% DAX-Future 21.029,00 +1,3% +5,26% XDAX 20.904,51 +1,3% +5,42% MDAX 25.834,72 +1,3% +0,96% TecDAX 3.586,86 +1,0% +4,92% SDAX 14.013,14 +1,4% +2,26% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,67 +6 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 35 4 1 4.274,6 75,6 66,3 MDAX 44 6 0 379,5 21,8 22,6 TecDAX 23 6 1 1.089,8 20,7 20,5 SDAX 51 16 3 123,5 7,5 8,3 ===

