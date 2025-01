© Foto: DALL*E

Enphase Energy führt die Liste der am meisten leerverkauften S&P-500-Aktien an - und das aus gutem Grund. Hier ist die Top 20 Negativ-Liste. Im Dezember sicherte sich Enphase Energy den traurigen Spitzenplatz als die am meisten leerverkaufte Aktie im S&P 500, gemessen am Prozentsatz des Streubesitzes. Zum 31. Dezember waren 15,51 Prozent der Enphase Energy-Aktien leerverkauft, verglichen mit 14,76 Prozent Ende November. Die Anteilsscheine des Unternehmesn für Energietechnologie verzeichnete im vergangenen Jahr einen starken Rückgang, mit einem Kursverlust von Minus 48 Prozent. International Paper folgte auf dem zweiten Platz, mit 48,99 Millionen leerverkauften IP-Aktien zum 31. Dezember, …