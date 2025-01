Jefferies gab heute bekannt, dass es 10 Millionen US-Dollar an Wohltätigkeitsorganisationen spenden wird, die den Ersthelfern und den von den Waldbränden in Los Angeles betroffenen Menschen und Gemeinden Hilfe leisten.

Die Spende umfasst Gelder von Jefferies, freiwillige Beiträge seiner fast 6.000 Mitarbeiter weltweit und Erlöse aus dem Doing Good Global Trading Day des Unternehmens am 16. Januar, bei dem 100 der weltweiten Nettotrading-Provisionen für wohltätige Zwecke bereitgestellt wurden.

Rich Handler, CEO, und Brian Friedman, Präsident von Jefferies, sagten:

"Wir sind sehr dankbar dafür, dass das Jefferies-Netzwerk sich für die Unterstützung der Bedürftigen in Los Angeles eingesetzt hat. Diese Waldbrände haben in den Gemeinden und bei so vielen Familien herzzerreißende Verwüstungen angerichtet, und wir hoffen, dass diese Spende den bedürftigen Wohltätigkeitsorganisationen dabei helfen wird, dringend benötigte Hilfe zu leisten."

Organisation Beschreibung der Wohltätigkeitsorganisation Zuweisung Los Angeles Fire Department Foundation Die LAFD sucht aktiv nach Mitteln, um die Mitglieder der LAFD, die gegen Waldbrände kämpfen, mit Werkzeugen und Hilfsgütern auszustatten. 2 000 000 USD All Hands and Hearts (AHAH) All Hands and Hearts ist eine gemeinnützige Organisation, die von Freiwilligen getragen wird und sich um die unmittelbaren und langfristigen Bedürfnisse von Gemeinden kümmert, die von Katastrophen betroffen sind. 1 000 000 USD Global Empowerment Mission Liefert Hilfsgüter für Notfälle wie nicht verderbliche Lebensmittel, Wasser, Hygieneprodukte und andere lebensrettende Güter wie Notunterkünfte, Generatoren und medizinische Hilfsgüter. 1 000 000 USD Habitat for Humanity Greater Los Angeles Habitat for Humanity of Greater Los Angeles (Habitat LA) baut und repariert Häuser in Zusammenarbeit mit hart arbeitenden Familien und Einzelpersonen mit geringem Einkommen. 1 000 000 USD PEF Eaton Fire Response Fund Notfallfonds zur Deckung des unmittelbaren Bedarfs und zur Sicherstellung, dass Ressourcen lokale Schulen und Familien erreichen, während sie diese Krise bewältigen. 1 000 000 USD The California Community Foundation Eine Gemeinschaftsstiftung, die sich mit Gesundheit, Wohnungsbau und wirtschaftlicher Entwicklung im Landkreis Los Angeles befasst. 1 000 000 USD Pasadena Humane Bietet lebensrettende Programme und Dienstleistungen für Tiere. 500 000 USD The Farmlink Project The Farmlink Project verbindet Landwirte mit Gemeinden, die mit Ernährungsunsicherheit konfrontiert sind. Die Organisation arbeitet mit Gemeinden in LA zusammen, um innerhalb von 24 Stunden Lkw-Ladungen mit frischen Produkten an bedürftige Gemeinden zu liefern. 500 000 USD Chrysalis Chrysalis unterstützt Menschen, die sich mit Hindernissen auf dem Weg in die Arbeitswelt konfrontiert sehen, durch ein Programm zur Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt, individuelle Unterstützungsleistungen und bezahlte Übergangsbeschäftigung. 500 000 USD Saint John's Fire Relief Fund Unterstützt Krankenhauspersonal in Santa Monica, das durch die verheerenden Brände sein Zuhause oder seinen Wohnort verloren hat. 500 000 USD Wags and Walks Setzt sich dafür ein, die Euthanasie in örtlichen Tierheimen zu reduzieren und das Bewusstsein für Rescue-Hunde zu schärfen. 250 000 USD Baby2Baby Verteilt Notfallvorräte für die am stärksten gefährdeten Kinder und Familien, die bei den Bränden in Los Angeles alles verloren haben, darunter Windeln, Lebensmittel, Babynahrung, Wasser, Kleidung, Decken und Hygieneartikel. 250 000 USD A Sense of Home Arbeitet mit Pflegekindern zusammen, um ihnen ein Zuhause und eine Gemeinschaft zu bieten. 250 000 USD Your Palisades Park Bietet der Gemeinschaft Freizeitmöglichkeiten, Orte, an denen man sich treffen und gegenseitig unterstützen, zusammenkommen, gemeinsam essen und Gemeinschaft in einer sicheren Umgebung für die Vertriebenen haben kann. 250 000 USD

Insgesamt: 10 Mio. USD

Jefferies hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen Unterschied zu machen, um unsere globale Gemeinschaft zu verbessern. Jefferies hat bereits in der Vergangenheit in Notzeiten Global Trading Days veranstaltet, bei denen allein in den letzten fünf Jahren mehr als 70 Millionen US-Dollar für Wohltätigkeitsorganisationen gesammelt wurden, die auf humanitäre Krisen und Naturkatastrophen reagieren.

Über Jefferies

Jefferies ist ein führendes globales Full-Service-Investmentbanking- und Kapitalmarktunternehmen, das Beratungs-, Vertriebs- und Handels-, Forschungs- sowie Vermögens- und Anlageverwaltungsdienstleistungen anbietet. Mit mehr als 40 Büros auf der ganzen Welt bieten wir Investoren, Unternehmen und Regierungen Einblicke und Fachwissen.

