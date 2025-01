DJ MÄRKTE EUROPA/DAX auf Rekordkurs - Konsolidierungsfantasie im Rohstoffsektor

DOW JONES--Die Rally an den europäischen Aktienmärkten hat sich auch am Freitag fortgesetzt. Der DAX gewann 1,2 Prozent auf 20.903 Punkte und markierte den dritten Tag in Folge neue Allzeithochs. Damit setzte sich die Hausse zudem auch nach dem Optionsverfall vom Mittag fort. Das Rekordhoch lag bei 20.925 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 zog um 0,8 Prozent auf 5.148 Punkte an und erreichte ein Mehrjahreshoch. "Die Hausse treibt die Hausse", so ein Marktteilnehmer. Am Nachmittag zog der Dollar nach neuen starken Daten vom US-Immobilienmarkt wieder an. Die Anleihen kamen von ihren Tageshochs zurück, was den DAX aber nicht bremste.

Übergeordnet wurde auch die Vorfreude vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) mit der erwarteten Zinssenkung in der übernächsten Woche als Grund für die andauernde Hausse-Welle genannt. Hinzu kamen günstige Daten aus China. Die dortige Wirtschaft ist demnach im vierten Quartal 2024 schneller gewachsen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt legte um 5,4 Prozent zu, während Ökonomen lediglich mit 5,1 Prozent gerechnet hatten. Auch die Industrieproduktion hat sich im vierten Quartal besser entwickelt als erwartet.

Wie alle chinesischen Daten sind zwar auch diese mit Vorsicht zu genießen. Allerdings hat es den Anschein, als ob die von der Regierung eingeleiteten Stützungsmaßnahmen Wirkung zeigen. An den chinesischen Börsen wirkten sich die Daten leicht positiv aus, auch zieht der Yuan etwas an. "Damit zeigt sich die Wirtschaft im Reich der Mitte gut gerüstet für einen möglichen Zollkrieg mit dem künftigen US-Präsidenten", heißt es bei QC Partners.

Rohstoffaktien nach China-Daten fest

Bis auf den Index der Pharma-Aktien lagen alle Branchenindizes mehr oder weniger deutlich im Plus. Spitzenreiter war der Index der Rohstoff-Titel; er legte 2 Prozent zu. Er gilt als besonders stark abhängig von der Konjuktur in China, wurde aber auch von der Konsolidierungsfantasie im Sektor gestützt.

Die Bergbaukonzerne Rio Tinto (+2,2%) und Glencore (+2,7%) haben laut einem Bloomberg-Bericht über einen Zusammenschluss gesprochen. Es würde sich dabei um die größte Fusion aller Zeiten im Bergbau-Sektor handeln. Im Handel hieß es, dass die Gespräche auch Ausdruck eines sich abzeichnenden Endes des Rohstoffstoff-Superzyklus in China seien. Analysten äußerten sich zurückhaltend: RBC wies darauf hin, dass sich Rio Tinto aus dem Kohlegeschäft verabschiedet habe, während Glencore hier Kapazitäten aufgebaut habe.

Creditsights verwies derweil darauf, dass die beiden Konzerne auch von der Unternehmenskultur nicht wirklich zusammen passten. Rio Tinto gelte als konservativ, Glencore sei dagegen für ein aggressives Vorgehen bekannt. Sollte es zu einer Fusion kommen, würde dies Schockwellen in der gesamten Branche auslösen. Eine Fusion von BHP (+1,7%) und Anglo American (+3,6%) könnte dann sehr schnell wieder zum Thema werden.

Siemens erstmals über 200 Euro - Suss Micro gewinnen über 20 Prozent

Der DAX profitiert unter anderem von Siemens: Die Aktien des Index-Schwergewichts gewannen 2,9 Prozent und notierten erstmals knapp über der Marke von 200 Euro. Die Aktien von Siemens Energy zogen um 3,1 Prozent an.

Suss Microtec haussierten nach starken Zahlen mit Aufschlägen von über 20 Prozent. Nach vorläufigen Zahlen hat das Unternehmen einen Umsatz im abgelaufenen Jahr von 445 Millionen Euro erzielt, was deutlich über der Prognose von 404 Millionen Euro liegt. Die EBIT-Marge fiel mit 17,5 Prozent ebenfalls klar über der Schätzung von 15,7 Prozent aus.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 5.148,30 +41,37 +0,8% +5,2% Stoxx-50 4.471,05 +18,13 +0,4% +3,8% Stoxx-600 523,62 +3,57 +0,7% +3,2% XETRA-DAX 20.903,39 +248,00 +1,2% +5,0% FTSE-100 London 8.505,22 +113,32 +1,4% +3,3% CAC-40 Paris 7.709,75 +75,01 +1,0% +4,5% AEX Amsterdam 914,24 +6,58 +0,7% +4,1% ATHEX-20 Athen 3.719,94 +54,58 +1,5% +4,2% BEL-20 Bruessel 4.260,19 +15,71 +0,4% -0,1% BUX Budapest 84.878,97 +787,55 +0,9% +7,0% OMXH-25 Helsinki 4.445,42 +41,55 +0,9% +2,0% ISE NAT. 30 Istanbul 11.012,82 +140,67 +1,3% +2,4% OMXC-20 Kopenhagen 1.995,38 -50,51 -2,5% -5,1% PSI 20 Lissabon 6.494,27 +69,48 +1,1% +2,9% IBEX-35 Madrid 11.916,30 +75,70 +0,6% +2,8% FTSE-MIB Mailand 36.267,63 +447,84 +1,3% +4,8% OBX Oslo 1.411,17 +8,66 +0,6% +6,1% PX Prag 1.838,52 +26,95 +1,5% +4,5% OMXS-30 Stockholm 2.617,41 +31,55 +1,2% +5,4% WIG-20 Warschau 2.307,26 +28,68 +1,3% +3,9% ATX Wien 3.780,50 +54,94 +1,5% +1,7% SMI Zuerich 11.990,27 +48,27 +0,4% +3,4% *bezogen auf Schlusskurs vom Vortag Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,53 +0,01 +0,17 US-Zehnjahresrendite 4,62 +0,00 +0,05 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:08 Do, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0288 -0,1% 1,0289 1,0290 -0,7% EUR/JPY 160,75 +0,6% 160,08 159,95 -1,3% EUR/CHF 0,9411 +0,3% 0,9384 0,9385 +0,3% EUR/GBP 0,8448 +0,3% 0,8441 0,8420 +2,1% USD/JPY 156,27 +0,7% 155,57 155,42 -0,7% GBP/USD 1,2178 -0,5% 1,2189 1,2222 -2,7% USD/CNH (Offshore) 7,3403 -0,1% 7,3436 7,3470 +0,1% Bitcoin BTC/USD 105.054,35 +5,3% 101.421,15 99.375,30 +11,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,32 78,68 -0,5% -0,36 +9,2% Brent/ICE 81,06 81,29 -0,3% -0,23 +8,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 47,32 46,43 +1,9% +0,89 -8,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.714,45 2.711,86 +0,1% +2,59 +3,4% Silber (Spot) 30,41 30,78 -1,2% -0,36 +5,3% Platin (Spot) 943,43 940,25 +0,3% +3,18 +4,0% Kupfer-Future 4,36 4,42 -1,4% -0,06 +8,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

