Machbarkeitsstudie: So stark ist das Potenzial von GoGold Los Ricos South

GoGold Resources hat die Ergebnisse seiner Machbarkeitsstudie für das Los Ricos South-Projekt vorgestellt. Die Untersuchung unterstreicht die wirtschaftliche Attraktivität und die innovative Planung der geplanten Silber- und Goldmine in Mexiko. Mit einem prognostizierten Nettokapitalwert (NPV) von 355 Millionen USD nach Steuern und einer internen Rendite (IRR) von 28 % werde das Projekt zu einem der vielversprechendsten in der Region gezählt. Wirtschaftliche Eckdaten des Projekts Laut der Studie basiere die Wirtschaftlichkeit des Projekts auf folgenden Annahmen: einem Silberpreis von 26,80 USD pro Unze, einem Goldpreis von 2.330 USD pro Unze und einem Kupferpreis von 4,00 USD pro Pfund.



Die zentralen Ergebnisse

Laut der Machbarkeitsstudie zeige das Projekt einen Netto-Kapitalwert (NPV) von 355 Millionen USD nach Steuern, basierend auf einem Diskontsatz von 5 %. Die Studie lege dar, dass ein Anstieg des Silberpreises auf 30 USD pro Unze diesen Wert auf 469 Millionen USD erhöhen könnte. Der interne Zinsfuß (IRR) werde nach Steuern mit 28 % angegeben und könnte, so die Studie, bei höheren Metallpreisen bis zu 34 % erreichen. Die Lebensdauer der Mine werde in der Studie auf 15 Jahre geschätzt, wobei 12 Jahre für den Untertagebau und 3 Jahre für den Tagebau vorgesehen seien. Zudem rechne die Studie damit, dass sich die Investitionen innerhalb von 2,6 Jahren amortisieren könnten. Die durchschnittliche Jahresproduktion werde in den ersten fünf Jahren bei 7,3 Millionen AgEq-Unzen liegen, während über die gesamte Lebensdauer 6,7 Millionen AgEq-Unzen pro Jahr produziert werden sollen.



Gesamtproduktion: 80 Millionen Unzen Silberäquivalent (AgEq), bestehend aus:

- 41 Millionen Unzen Silber

- 424.000 Unzen Gold

- 11 Millionen Pfund Kupfer.





Sensitivitätsanalyse: Einfluss von Edelmetallpreisen Nachhaltige und kosteneffiziente Planung Die Machbarkeitsstudie schätzt die Investitionskosten für die Errichtung der Mine auf 227 Millionen USD, einschließlich einer Reserve von 21 Millionen USD für unvorhergesehene Ausgaben. Langfristig seien zudem 100 Millionen USD für nachhaltige Investitionen vorgesehen. Laut der Studie würden die Betriebskosten in den ersten fünf Jahren bei 9,94 USD pro Unze Silberäquivalent (AgEq) liegen. Die All-in Sustaining Costs (AISC), die alle laufenden Kosten über die gesamte Lebensdauer der Mine abdecken, seien mit 12,32 USD pro Unze AgEq veranschlagt. Die Studie lege dar, dass diese Zahlen das Projekt selbst in einem volatilen Marktumfeld wettbewerbsfähig machen könnten. Fortschrittliche Technologie und Umweltmanagement Laut der Machbarkeitsstudie soll die Mine mithilfe der Longitudinal Sub-Level Long-Hole-Mining-Methode betrieben werden, einer Technologie, die sich durch effiziente Abbaubreiten und reduzierte Umweltauswirkungen auszeichne. Ergänzend würden mehrere innovative Ansätze umgesetzt, um die Nachhaltigkeit des Projekts weiter zu fördern.



Ein zentraler Aspekt sei die Wasserwirtschaft: Durch den Einsatz eines modernen Trockenrückstandssystems solle der Wasserverbrauch erheblich minimiert und die ökologische Bilanz verbessert werden. Darüber hinaus sei eine effiziente Ressourcenverwertung geplant, bei der Dorébarren aus Silber und Gold sowie verkaufsfähiges Kupferkonzentrat produziert würden, um eine hohe Wertschöpfung zu erzielen.



Ein weiterer Schwerpunkt liege auf der Energieeffizienz. Die geplante Stromversorgung durch die nahegelegene Wasserkraftanlage La Yesca werde dazu beitragen, die CO2-Bilanz des Projekts erheblich zu reduzieren. Diese technologischen und nachhaltigen Maßnahmen unterstreichen das Bestreben, das Projekt wirtschaftlich effizient und umweltfreundlich zu gestalten. La Yesca: Energieversorgung durch Wasserkraft Lokale Unterstützung und Zusammenarbeit Das Projekt genieße laut Unternehmensangaben breite Unterstützung der örtlichen Gemeinschaft. Landrechte für die Verarbeitungsanlagen seien durch Vereinbarungen mit lokalen Landwirten gesichert worden. Brad Langille, CEO von GoGold Resources, habe die Bedeutung der lokalen Zusammenarbeit betont: "Dieses Projekt wird nicht nur Arbeitsplätze schaffen, sondern auch die wirtschaftliche Entwicklung in der Region fördern." Zukunftsaussichten GoGold rechne damit, die Genehmigung für den Untertagebau bis Ende März 2025 zu erhalten. Parallel seien Verhandlungen mit potenziellen Finanzierungsgebern im Gange, um die Mittel für die Bauphase zu sichern. Darüber hinaus plane das Unternehmen, die Exploration in Los Ricos North fortzusetzen, um zusätzliche Ressourcenpotenziale zu identifizieren. Das Projekt zeige, wie moderne Technologien und wirtschaftliche Effizienz mit nachhaltiger Entwicklung kombiniert werden könnten, und stärke die Position von GoGold Resources als bedeutender Akteur im Edelmetallsektor. Für weitere Details zur Machbarkeitsstudie kann die vollständige Studie hier heruntergeladen werden Feasibility Study - GoGold 2025 Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA38045Y1025,XD0002058432

