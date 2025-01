An der US-amerikanischen Börse ist die Bank of America-Aktie gegenwärtig unauffällig. Die Aktie notiert zur Stunde bei 46,50 US-Dollar. Jahreschart der Bank of America-Aktie, Stand 17.01.2025 Kaum verändert im Vergleich zu der Schlussnotierung vom Vortag zeigt sich aktuell der Kurs der Aktie der Bank of America.

Den vollständigen Artikel lesen ...