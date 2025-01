Unglaubliche Kursexplosion! SPX6900 explodiert um über 39 Prozent

Der Kryptomarkt scheint am Beginn des nächsten Bull Runs zu stehen. Erstmals in diesem Jahr hat er die wichtige Marke von 105.000 US-Dollar überschritten. Damit notiert er nur noch knapp unter dem Allzeithoch von 108.268 US-Dollar, das am 17. Dezember markiert wurde.

Und dem Bitcoin folgen wie üblich eine Reihe anderer Coins, die teilweise noch deutlich stärkere Kursanstiege aufweisen. Einer davon ist $SPX6900. Der bekannte und beliebte Meme-Coin ist allein in den letzten 24 Stunden um unglaubliche 39 Prozent angestiegen. Doch wie viel höher kann der Kurs von $SPX6900 noch steigen?

(Der Kurs von $SPX6900 ist aufgrund der starken Erholungsbewegung im Kryptomarkt um über 39 Prozent angestiegen - Quelle: coinmarketcap.com)

So viel Potenzial steckt jetzt in $SPX6900

$SPX6900 kann nicht erst in jüngster Vergangenheit hohe Kursbewegungen verzeichnen. Auch in den Wochen davor hat der Coin bereits eine hervorragende Entwicklung hingelegt. Seit dem 20. November hat sich ein großer und beständiger Aufwärtstrend gebildet. Dieser hat eine unglaublich starke Bewegung von mehr als 230 Prozent ausgelöst, was die Marktkapitalisierung auf über 1,3 Mrd. US-Dollar explodieren hat lassen. Damit ist $SPX6900 der mittlerweile der 9. größte Meme-Coin.

(Schon seit dem 20. November hat der Kurs von $SPX6900 einen starken Aufwärtstrend gebildet - Quelle: Tradingview.com)

Mit dem derzeitigen Anstieg ist zugleich das Handelsvolumen von $SPX6900 geradezu explodiert. Das hohe Handelsvolumen bedeutet, dass viele Anleger derzeit die Token kaufen, was als bullishes Indiz für einen nachhaltigen Anstieg gilt. Derzeit befindet sich der Kurs zwar noch knapp 16 Prozent unter dem Allzeithoch von 1,61 US-Dollar, das am 6. Januar dieses Jahres gebildet wurde. Das Allzeithoch ist derzeit auch der einzige Widerstand im Chart von $SPX6900.

Wenn dieses gebrochen wird, ist die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Anstieg extrem hoch. Sollte der Kurs wirklich einen neuen Höchstpunkt markieren können, liegt das aktuelle Kursziel bei über 4,5 US-Dollar. Das entspricht einem Kursgewinn von 210 Prozent. Obwohl das schon ein deutlicher Gewinn ist, gibt es dennoch viele Anleger, die auf höhere Gewinne abzielen. Diese sind zwar bei $SPX6900 eher unwahrscheinlich, aber es gibt Alternativen, bei denen Anleger derzeit Gewinne von x10 bis x15 erzielen könnten. Eine davon ist Flockerz ($FLOCK).

Nur noch wenige Tage: Bald entfaltet Flockerz ein volles Potenzial!

Während $SPX6900 die ganz große Rallye schon hinter sich hat und sich aufgrund der hohen Bewertung nur noch schwer vervielfachen kann, sieht es bei Flockerz ganz anders aus. Hier haben Anleger nämlich noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein. Die $FLOCK-Token sind derzeit nämlich noch im Vorverkauf erhältlich, sodass Anleger noch für kurze Zeit die Möglichkeit haben, zum günstigen Fixpreis vor dem Listing an den Börsen einzusteigen.

(Der Staking-Pool von Flockerz zahlt derzeit eine unglaublich hohe Rendite von 267 Prozent pro Jahr! - Quelle: Flockerz.com)

Flockerz ist der erste Meme Coin, bei dem von Anfang an die Community das Sagen hat und entscheiden kann, wie es mit dem Projekt weitergeht. Über eine Vote 2 Earn Funktion kann nämlich jeder $FLOCK-Besitzer über wichtige Fragen zur Zukunft des Projekts abstimmen und erhält dafür sogar zusätzliche $FLOCK-Token als Belohnung. Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert, die in den ersten 2 Jahren eine überdurchschnittlich hohe Rendite auszahlt. Allerdings endet der Vorverkauf schon in wenigen Tagen, sodass sich Anleger beeilen sollten, wenn sie diese Gelegenheit noch nutzen wollen.

