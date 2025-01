Historischer Moment: XRP steht kurz vor dem Bruch durch das Allzeithoch!

Die letzten Tage haben dem Kryptomarkt wieder Aufwind gegeben. Bitcoin befindet sich erstmals in diesem Jahr über der wichtigen Marke von 105.000 US-Dollar. Der Bitcoin, der sich damit noch knapp unter seinem Allzeithoch befindet, ist aber nicht der einzige Coin, der vor dem Bruch einer historischen Marke steht. Auch der Kurs von $XRP ist in den letzten Tagen geradezu explodiert. Mit dem gestern gebildeten Höchststand von 3,4 US-Dollar kommt der Kurs von $XRP seinem Allzeithoch von 3,84 US-Dollar aus dem Jahr 2018 nahe. Doch was könnte nach dem Bruch dieser historischen Marke geschehen?

(In den letzten 7 Tagen ist der Kurs von $XRP um über 37 Prozent angestiegen - Quelle: coinmarketcap.com)

Dieser Indikator deutet auf eine Kursexplosion in $XRP hin

Der Kurs von $XRP ist in den letzten Wochen geradezu explodiert. Zuvor befand er sich lange Zeit in einer Konsolidierungsformation. Doch nicht nur der Ausbruch aus dem zuvor gebildeten Dreieck erfolgte unter hohem Momentum und mit starken Kursgewinnen. Seit der US-Wahl am 5. November ist der Kurs von $XRP um unglaubliche 540 Prozent angestiegen. Dabei ist auch das Handelsvolumen stark explodiert, was für einen nachhaltigen Anstieg in dem beliebten Coin von Ripple spricht. Aber das ist noch nicht alles.

(Der Kurs von $XRP ist aus einer großen Konsolidierungsformation ausgebrochen und hat einen unglaublich starken Run hingelegt - Quelle: Tradingview.com)

Neben dem starken Ausbruch, dem explodierenden Handelsvolumen und dem Aufwärtstrend in $XRP zeigt auch der MACD deutlich, wie hoch das Momentum in $XRP derzeit ist. Denn dieser zeigt ein starkes Kaufsignal, was für steigende Dynamik im Kurs spricht. Der letzte Widerstand im $XRP-Kurs ist derzeit das Allzeithoch bei 3,84 US-Dollar aus dem Jahre 2018.

Hier dürfte es wohl zu einer temporären Konsolidierung kommen. Doch wenn das Allzeithoch mit einem Tagesschlusskurs überschritten wird, liegt das nächste Kursziel bei 10 US-Dollar. Vor allem, wenn die strategische Krypto-Reserve mit Coins aus den USA unter Trump tatsächlich eingeführt werden sollte. Doch nicht nur $XRP profitiert derzeit von der hervorragenden Marktlage. Auch der Kurs von Flockerz ($FLOCK) könnte laut Analysten explodieren.

Hat Flockerz mehr Potenzial?

Während $XRP seinen Kurs im nächsten Jahr noch verdreifachen könnte, gehen Analysten bei Flockerz von einem Anstieg um mehr als das 10-fache aus. Das liegt daran, dass Flockerz der erste Meme Coin ist, bei dem von Anfang an die Community das Sagen hat. Anleger können hier über eine Vote 2 Earn Funktion über die Zukunft des Projekts abstimmen und erhalten dafür sogar zusätzliche $FLOCK-Token als Belohnung.

(Flockerz geht in wenigen Tagen an den Start, was für Anleger hohe Gewinne bringen könnte - Quelle: flockerz.com)

Anleger haben derzeit noch die Möglichkeit, $FLOCK im Presale zu kaufen, wobei innerhalb kürzester Zeit bereits über 10 Millionen Dollar investiert wurden. Hier ergibt sich also die Chance, von Anfang an, noch vor dem Listing an den Börsen, in einen neuen Coin zu investieren. Dabei ist der Preis während des Presales sogar noch vergünstigt, sodass sich für frühe Käufer schon ein erster Buchgewinn ergibt. Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert, die in den ersten 2 Jahren eine überdurchschnittlich hohe Rendite einbringt.

