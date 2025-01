Das war der Handelstag, 17.01.25: Nasdaq 100 legt mehr als 2 % zu, Bitcoin-Kurs steigt auf über 104.000

Die Aktienmärkte beenden die Woche in einer überwiegend optimistischen Stimmung. Der britische FTSE 100 schnitt mit einem Plus von 1,4 - am besten ab. Auch der deutsche DAX sieht mit einem Plus von 1,2 - gut aus, und der italienische IT40 legte um mehr als 1,3 - zu. Der französische CAC40 legte um fast 1 - zu, und der Schweizer SMI beendete die Sitzung mit einem Plus von etwa 0,4 %.