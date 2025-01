Zweitbestes Dakar-Ergebnis des indischen Herstellerteams seit neun Jahren

Hero MotoSports Team Rally, das Motorsport-Team des weltweit größten Herstellers von Motorrädern und Motorrollern, Hero MotoCorp, hat die Rallye Dakar 2025 erfolgreich abgeschlossen und damit seine Position als beeindruckende Kraft in der härtesten Rallye der Welt gestärkt. Das Team belegte in der diesjährigen Rallye den 7.Platz in der Gesamtwertung und verzeichnete damit seine zweitbeste Dakar-Performance seit neun Jahren, nachdem es beim härtesten Rennen der Welt letztes Jahr auf Platz 2 ins Ziel kam.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250117043810/de/

Hero MotoSports at Dakar Rally Stage 12 (Photo: Business Wire)

Der junge chilenische Fahrer des Teams, Nacho Cornejo, bot eine hervorragende Leistung, hielt sich während der gesamten Rallye in den Top-10 und sicherte sich Platz 7in der Gesamtwertung. Nacho zeigte bemerkenswerten Kampfgeist und Entschlossenheit und bewies seine Beständigkeit auf allen Etappen. Seit der 1. Etappe blieb er in den Top-10, kletterte in der 8. Etappe auf den 7.Platz und hielt diese Position bis zum Ende und bewies damit seine Stärke auf dem unerbittlichen Terrain von Dakar.

Das Hero MotoSports Team Rally ging mit einer starken Dreier-Mannschaft Ross Branch, Sebastian Bühler und Nacho Cornejo in die Dakar 2025. Das Team legte einen bemerkenswerten Start hin: Der W2RC-Champion von 2024 Ross Branch stürmte im Prolog auf Platz 2, gefolgt von einem Podiumsplatz in der ersten Etappe auf Platz 3,und erreichte damit zwei Podiumsplätze in Folge. Er setzte seine herausragende Form fort und blieb bis zur 5. Etappe auf Platz 3 in der Gesamtwertung. Allerdings zwang ihn ein unglücklicher Sturz in der 6. Etappe zum Ausscheiden aus der Rallye, was seine Podiumsambitionen zunichte machte. Sein Teamkollege Sebastian Bühler, der anfangs einen guten Rhythmus hatte, stürzte ebenfalls unglücklich in der 1. Etappe und musste vorzeitig aus dem Rennen ausscheiden.

Das Hero 450 Rally-Team lieferte bei der Dakar 2025 eine tadellose Leistung ab und beendete die zermürbende Rallye ohne technische Probleme ein wahrer Beweis für die hervorragende technische Leistung von Hero.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250117043810/de/

Contacts:

Weitere Informationen:

www.heromotocorp.com FB: /HeroMotoCorpIndia Twitter: @HeroMotoCorp

IG: @HeroMotoCorp

Pressekontakt:

corporate.communication@heromotocorp.com

Folgen Sie dem Team:

www.heromotosports.com | FB: /HeroMotoSports IG: @Heromotosports