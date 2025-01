Die Bear Creek Mining Corporation verzeichnet Mitte Januar 2025 eine gemischte Entwicklung an den Märkten. Der Aktienkurs des kanadischen Edelmetallexplorers fiel am 18. Januar auf 0,2642 USD, was einem Tagesrückgang von 2,65 Prozent entspricht. Trotz des aktuellen Rückgangs zeigt die Aktie auf längere Sicht eine positive Tendenz - die monatliche Entwicklung weist ein Plus von 4,18 Prozent auf.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 57,8 Millionen Euro und 227,7 Millionen ausstehenden Aktien bleibt das Unternehmen ein bedeutender Akteur im Edelmetallsektor. Das Bergbauunternehmen, das sich auf Edel- und Basismetallprojekte in Peru konzentriert, notiert derzeit 52,50 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief.

