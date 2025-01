KI, Nasdaq 100 und Short Selling Momentum Highlights des Monats. Welche Aktien jetzt (ver-)kaufen?

Anzeige / Werbung

Das neue Jahr startet auch in den Momentum-Boxen mit einem Update. Direkt mit dem Start der Short-Box verbunden konnte ein Monatsplus erreicht werden, denn die Aktienmärkte korrigierten jüngst. Vor dem Wechsel des US-Präsidenten und damit verbundener Zeremonie am Montag kam es noch einmal zu erhöhter Volatilität am US-Markt, sodass hier einige Umschichtungen stattfanden. In der Kürze der Zeit sprechen wir jedoch nicht alle 3 Boxen durch, sondern fokussieren uns auf einige der spannenden Werte.

Begleitend erörterten wir im ersten Teil des Videos noch einmal den Hintergrund der Aktienauswahl von jeweils 8 Werten in nun 3 Boxen, welche als automatisiertes Investment auch den Weg in Ihr Portfolio finden können. Das Konzept hat einen historischen und wissenschaftlichen Hintergrund und geht auf einen Nobelpreisträger zurück, der damit sehr erfolgreiche Ergebnisse erzielte. Auch für die Short-Box haben wir viele Backtests vollzogen, um nur nachhaltig erfolgreiche Kriterien einfließen zu lassen.

Mit Tesla beginnend ist nicht nur ein guter Freund des künftigen US-Präsidenten weiterhin im Fokus der Wirtschaft, sondern auch im Fokus der Gesellschaft. Hilfsaktionen für die Feueropfer in Los Angeles zeigen sein soziales Engagement. Nach dem Rekord im Autoabsatz 2024 warten wir nun auf neue Modelle in diesem Jahr und weitere Entwicklungen.

Im KI-Bereich haben wir mit Marvell Technology einen Chipwert, der als starker Konkurrent von Nvidia gilt. Was macht die Firma genau und was macht sie aus? Bleiben wir in dem Segment, muss auch C3.ai unbedingt erwähnt werden, nicht nur, weil das AI für Künstliche Intelligenz im Namen vorhanden ist.

Weiterhin sind die Cloud-Dienste und Software-Anbieter in diesem Segment bei Anleger:innen sehr beliebt. Mit Datadog und Twilio stellen wir zwei Unternehmen vor, die direkt an den Schnittstellen tätig sind. Schnittstellen bei der Erstellung von Tools und Projekten werden übrigens mit Atlassian verwaltet bzw. über deren Tools, die Du vielleicht auch kennst: Jira, Confluence, Bitbucket & Co helfen, Mitarbeiter:innen zu koordinieren.

Der Datensicherheitsspezialist Snowflake, der Broker Robinhood und auch MongoDB sind weitere Firmen, die sich mit technischer Infrastruktur einen Namen gemacht haben. Etwas abseits stand Lululemon, denn Yogabekleidung und Sport-Accessoires sind nicht die typischen Buzzwords im Vorjahr gewesen, die an der Börse in der ersten Liga spielten. Das Chartbild der Aktie des kanadischen Sportartikelherstellers, der deutlich stärker als der Marktführer Nike wächst, allerdings schon.

In der Short-Box kamen zudem Firmen vor, die wir bisher im Technologieuniversum nicht gesichtet hatten. Der Rohstoff-Spezialist Albemarle zum Beispiel oder Lennar, ein amerikanisches Bauunternehmen.

