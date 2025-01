Die Energy Fuels Aktie verzeichnete am 17. Januar 2025 einen beachtlichen Anstieg an der Börse. Der Aktienkurs kletterte um 1,69 Prozent auf 4,991 EUR, was eine deutliche Verbesserung zum Vortag darstellt. Dieser positive Trend zeigt sich besonders im Vergleich zur vergangenen Woche, in der die Aktie bereits am 15. Januar einen Zuwachs von 0,67 Prozent verbuchen konnte. Die Marktkapitalisierung des führenden US-Uranproduzenten beläuft sich derzeit auf 971,7 Millionen EUR.

Aktuelle Kursentwicklung

Trotz des jüngsten Aufwärtstrends liegt die Aktie weiterhin 51,69 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Auf Monatssicht verzeichnet das Papier einen leichten Rückgang von 1,09 Prozent, während sich der Abstand zum 52-Wochen-Tief auf ein Plus von 23,87 Prozent beläuft.

