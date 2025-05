Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC besitzt die Bio-Gate AG für ein Spray im Bereich der Wundversorgung zusätzliche Vermarktungsoptionen mit großem Potenzial. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Aussage der Analysten zeichne sich ein weiteres Wachstumsfeld für Bio-Gate im Bereich der Wundversorgung ab. Aktuell vertreibe das Unternehmen ein trockenes Wundspray auf Basis von MicroSilver BG erfolgreich im veterinärmedizinischen Markt - unter anderem in Deutschland, den USA und Mexiko. Dieses Produkt solle nun auch für die Anwendung im Humanbereich zugelassen werden. Die Vorbereitung zur Zulassung für den US-Markt erfolge über das etablierte 510(k)-Verfahren der FDA. Parallel werde auch eine Markteinführung in der EU angestrebt. Das Marktpotenzial liege im mittleren bis hohen zweistelligen Millionen-Bereich. Das Interesse potenzieller Vertriebspartner und Anwender aus verschiedenen Regionen - darunter Nordamerika, die EU sowie der deutschsprachige Raum - sei laut Unternehmensangaben bereits vorhanden. Für alle adressierten Märkte habe das Unternehmen konkrete Anfragen. Diese Dynamik unterstreiche laut GBC das attraktive Wachstumspotenzial des Produkts und die strategische Bedeutung dieses Projekts innerhalb des Bio-Gate-Portfolios. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 3,40 Euro und erneuern das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.05.2025, 14:20 Uhr)



