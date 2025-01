Die Hapag-Lloyd AG verzeichnet aktuell einen deutlichen Kursrückgang an der Börse. Am 17. Januar 2025 fiel der Aktienkurs um 1,92 Prozent auf 132,60 EUR. Diese negative Entwicklung reiht sich in einen breiteren Abwärtstrend ein, der sich in den vergangenen Wochen manifestiert hat - allein im letzten Monat verzeichnete die Aktie einen Wertverlust von 12,60 Prozent.

Anhaltende Herausforderungen im Roten Meer

Die angespannte Situation im Roten Meer belastet weiterhin das operative Geschäft der Hamburger Reederei. Gemeinsam mit dem dänischen Konkurrenten Maersk sieht Hapag-Lloyd derzeit keine Möglichkeit für eine unmittelbare Rückkehr zu den regulären Schifffahrtsrouten durch diese strategisch wichtige Wasserstraße, was die Transportkosten und -zeiten erheblich beeinflusst.

