Den Aktionären von Novo Nordisk wachsen seit Monaten graue Haare. Der jahrelange Börsen-Highflyer ist inzwischen zum Sorgenkind mutiert. In den letzten sechs Monaten ging es für die Novo Nordisk-Aktie um satte 38% bergab. Auch zum Wochenschluss am Freitag verlor der Pharma-Titel fast 5% an Wert. Wieso bereitet der dänische Konzern plötzlich so viele Sorgen? Weitere enttäuschende Studiendaten Der Markt für Medikamente zur Behandlung von Fettleibigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...