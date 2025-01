Der brasilianische Energiekonzern Petrobras zeigt eine positive Entwicklung an den Börsen. Der Aktienkurs stieg am 17. Januar auf 6,288 EUR, was einem Zuwachs von 1,07 Prozent entspricht. Die Monatsbilanz fällt mit einem Plus von 2,37 Prozent ebenfalls erfreulich aus. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 35,1 Milliarden EUR bei 5,6 Milliarden ausstehenden Aktien.

Fundamentaldaten sprechen für Stabilität

Die aktuellen Kennzahlen deuten auf eine solide Bewertung hin. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,34 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 0,82 liegt die Aktie deutlich unter dem Branchendurchschnitt. Das für 2025 prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 5,25.

