Meme-Coin TRUMP explodiert in Top 40: Neuer Krypto-Trend im Anmarsch?

Der digitale Währungsmarkt erlebte in den letzten Tagen ein massives Comeback. Während Bitcoin bullisch über 103.000 US-Dollar konsolidiert und hier auch ein Ausflug auf das Allzeithoch charttechnisch indiziert schient, gehen kleinere Coins mitunter viral.

Solana pumpt um 10 Prozent in den letzten 24 Stunden, während der OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Meme-Coin der große Gewinner ist. Direkt nach dem Start pumpte TRUMP um 180 Prozent und erreichte vor wenigen Minuten das nächste Allzeithoch. Die neue Meme-Coin-Saison scheint da - TRUMP befindet sich schon in der Top 40 des Kryptomarkts und könnte sogar einen neuen Trend begründen.

TRUMP explodiert in Top 50: 17,3 Milliarden US-Dollar Bewertung

Der TRUMP Token ist der neueste Hype auf dem Kryptomarkt. Innerhalb weniger Stunden nach seinem Launch hat er sich in die Top 50 der Kryptowährungen katapultiert. Der neue Meme-Coin wurde auf der Solana-Blockchain lanciert und hat in der Krypto-Community sofort große Aufmerksamkeit erregt. Viele Investoren und Trader haben sich auf diesen Token gestürzt. Nachdem zunächst nicht klar war, ob es sich um einen Scam oder ein von Trump initiiertes Projekt handelt, ist wohl Letztgenanntes der Fall. Der designierte US-Präsident hat nach einer eigenen NFT-Kollektion nun auch offiziell einen eigenen Meme-Coin.

Übrigens hat der jüngste Pump eine Kehrseite der Medaille. Denn der inoffizielle Meme-Coin seiner MAGA-Bewegung bricht in 24 Stunden um rund 65 Prozent ein. Anleger wenden sich von MAGA ab und setzen auf den offiziellen TRUMP Meme-Coin.

Der bekannte Krypto-Experte Arthur Hayes geht nun davon aus, dass der TRUMP Meme-Coin den Beginn eines neuen Marktes für politische Meme-Coins markieren könnte. So könnten Politiker, die wissen wollen, was die Menschen wirklich denken, ihre eigenen Meme-Coins herausbringen. Hayes sieht dabei ein enormes Wachstumspotenzial voraus, mit einer. Bewertung von potenziell 100 Milliarden US-Dollar. Dies könnte ein neues Segment im Kryptomarkt schaffen, wo politisches Engagement durch Meme-Coins ausgedrückt werden kann und somit ein neues Narrativ entsteht.

This is the launch of the political memecoin market. Any politician who isn't afraid of knowing what the people think in real time will launch their own memecoin.



These tokenomics are fugazi , but the shit is going to 100 billy. https://t.co/beKbiphEjK - Arthur Hayes (@CryptoHayes) January 18, 2025

Der TRUMP Token hat eine Marktkapitalisierung von 3,77 Milliarden US-Dollar und ein Handelsvolumen von 2,59 Milliarden US-Dollar in den letzten 24 Stunden. Das Verhältnis von Volumen zu Marktkapitalisierung liegt bei 69.79 Prozent, was auf hohe Aktivität hinweist. Die vollständig verwässerte Bewertung beträgt schon rund 17 Milliarden US-Dollar. Hier zeigt sich massives Interesse an TRUMP - der neue Meme-Coin explodiert an Tag 1 und lanciert möglicherweise einen neuen Krypto-Trend.

Dennoch gibt es natürlich auch Kritik am TRUMP Coin, da 80 Prozent der Token vom Team gehalten werden. Einige Skeptiker vermuten, dass Trump damit einfach Geld machen will. Die hohe Konzentration der Token stößt hier mitunter auf wenig Gefallen.

$Trump Coin vesting schedule is excellent.



As Ive said to correctly fair launch a token requires:



- Silence. Do not publicize and keep a inner circle. This cuts out snipers. The biggest risk to a lauch. PASS.

- Do a TGE Token Generation Event, this means your release a small… pic.twitter.com/skNNXSsm8u - MartyParty (@martypartymusic) January 18, 2025

Der führende Solana-Analyst MartyParty bestreitet jedoch die Kritik am TRUMP Coin und lobt den Vesting-Plan als stark. Dieser argumentiert, dass eine faire Einführung durch Stille, die Token-Generatioin und ein automatisiertes Emissionsschema erreicht wird, welches Sniping verhindert. MartyParty betont, dass die Struktur des TRUMP Coin so gestaltet ist, dass es keine plötzliche Freisetzung der Token gibt, sondern eine kontinuierliche Emission über 36 Monate, sodass eine manipulative Preisgestaltung deutlich schwerer ist. Dies sei ein Beispiel für eine faire Einführung eines Meme-Coins - viel Lob für Trump vom Krypto-Analysten.

Krypto-Tipp: Wall Street Pepe verbindet Memes mit Trading

Doch der TRUMP Meme-Coin dürfte auch mehr Momentum in den Markt bringen - ein potenzieller Profiteur ist TRUMP.

Die Mischung aus Meme-Coin und Trading macht Wall Street Pepe spannend, da sie viralen Hype mit echtem Mehrwert verbindet. Neben der humorvollen Meme-Kultur bietet die Plattform strategische Tools und Wissen, die Privatanleger stärken. Diese Kombination schafft langfristige Chancen und hebt WEPE von rein spekulativen Projekten ab.

Wall Street Pepe (WEPE) ist ein neues Krypto-Projekt, das sich durch eine geschickte Kombination aus viraler Meme-Kultur und funktionalem Mehrwert hervorhebt. Mit einem Presale, der bereits über 50 Millionen US-Dollar eingebracht hat, hat sich WEPE als eines der erfolgreichsten neuen Projekte positioniert. Die Verbindung des ikonischen Pepe-Motivs mit einer strukturierten Trading-Community hat für enormes Interesse gesorgt. Ergo setzt Wall Street Pepe hier auf deutlich mehr als einen einfachen Meme-Coin - mit WEPE sollen private Anleger schlichtweg erfolgreicher traden.

WEPE-Halter profitieren von einer Vielzahl an Tools und Ressourcen, darunter exklusive Marktanalysen, strategische Trading-Tipps und ein Forum für Händler. Dieses System fördert nicht nur den Wissenstransfer, sondern auch die aktive Teilnahme, da Mitglieder für erfolgreiche Trades und hilfreiche Beiträge mit zusätzlichen WEPE Tokens belohnt werden. Der Fokus liegt auf der Stärkung von Privatanlegern gegenüber großen institutionellen Akteuren. Das langfristige Ziel ist die Etablierung eines Ökosystems, das aktiven Tradern echte Mehrwerte bietet.

Der Presale von WEPE läuft aktuell auf Hochtouren. Interessierte können mit ETH, USDT oder BNB investieren. Mit nur noch 29 verbleibenden Tagen zeichnet sich bereits ab, dass der Vorverkauf möglicherweise vorzeitig beendet sein könnte. Denn jeden Tag fließen weit mehr als eine Million US-Dollar in WEPE.

