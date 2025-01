Die Deutsche Telekom verzeichnete am 18. Januar 2025 eine erfreuliche Kursentwicklung an der Börse. Der Aktienkurs stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 30,36 EUR. Dies reiht sich ein in die generell positive Entwicklung der vergangenen Tage, wobei der Kurs in US-Dollar bei 31,19 notierte, was einem Anstieg von 1,45 Prozent entspricht. Die Marktkapitalisierung des Telekommunikationskonzerns beläuft sich aktuell auf 151,1 Milliarden Euro.

Anstehender Unternehmensauftritt

Anleger richten ihren Blick bereits auf die kommende Woche, wenn die Deutsche Telekom am 22. Januar 2025 an der UniCredit and Kepler Cheuvreux German Corporate Conference teilnehmen wird. Diese Veranstaltung könnte weitere Einblicke in die Unternehmensstrategie liefern.

Anzeige

Deutsche Telekom-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Telekom-Analyse vom 18. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Deutsche Telekom-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Telekom-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Deutsche Telekom: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...