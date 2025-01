Berlin/Bonn (ots) -Heidi Reichinnek (Die Linke) ist optimistisch, dass die Linke bei der Wahl am 23. Februar 2025 erneut den Sprung in den Bundestag schafft. "Ich erlebe meine Partei seit einem Jahr so befreit und so kämpferisch wie nie zuvor", erklärte die Spitzenkandidatin der Partei im Fernsehsender phoenix und fügte hinzu: "Ich bin der festen Überzeugung, dass uns diese Stimmung auch wieder in den Bundestag trägt, weil wir die Leute wieder begeistern können." Sie sei sicher, dass die Linke den Wiedereinzug ins Parlament bundesweit schaffen könne. Dabei setze die Partei auch auf die Strahlkraft von prominenten Linken-Kandidaten, um ein Direktmandat zu erringen.Überzeugen will die Linke die Wähler vor allem mit einer Offensive in der Sozial- und Wohnungspolitik. "Das Leben muss wieder bezahlbar sein: Wir wollen die Mieten senken, wir wollen mehr sozialen Wohnungsbau, wir wollen die Lebensmittelpreise reduzieren", umriss Reichinnek die Ziele ihrer Partei. Die Ampelregierung habe auf diesen Politikfeldern viel versprochen, aber nichts geliefert. "Wir brauchen einen Mietendeckel, damit die Mieten eingefroren und gesenkt werden können. Und wir brauchen sozialen Wohnungsbau aus öffentlicher Hand", meinte die Linken-Spitzenkandidatin.Das ganze Gespräch sehen Sie in Kürze auf www.phoenix.de.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5951798